Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! मंडप में रोते-चिल्लाते पहुंची पुलिस के साथ, भड़की दुल्हन ने तोड़ी शादी

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दुबई में काम करने वाले दूल्हे की शादी उस समय रुक गई, जब उसकी कथित प्रेमिका पुलिस के साथ मंडप में पहुंचकर हंगामा करने लगी। लड़की ने 8 साल के रिश्ते और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 18, 2025

amroha girlfriend stops dubai groom wedding police drama 8 year affair

दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! AI Generated Image

Girlfriend stops dubai groom wedding in Amroha: यूपी के अमरोहा से सोमवार शाम एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे थे, रस्में शुरू हो चुकी थीं, गीत बज रहे थे, मेहमान खाना खा रहे थे, तभी अचानक गाजियाबाद से एक लड़की पुलिस के साथ मंडप में पहुंची और जोर-जोर से रोने लगी। उसके अचानक प्रकट होते ही माहौल में सन्नाटा छा गया और मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई।

दूल्हे ने शादी का वादा कर 8 साल तक दिया धोखा

दुल्हन के घरवालों ने हंगामा शांत करने की कोशिश की और लड़की से उसकी परेशानी पूछी। तब प्रेमिका ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह दूल्हे की मामी की बेटी है और दोनों के बीच पिछले 8 साल से रिश्ता चल रहा है। उसने आरोपी दूल्हे पर कई बार शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर दूसरी शादी करने पहुंचने का गंभीर आरोप लगाया। उसने यह भी बताया कि गाजियाबाद में उसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है।

दूल्हे ने पहचानने से किया इनकार, भड़की दुल्हन

दूल्हे ने लड़की को पहचानने से ही इनकार कर दिया और पूरे मामले को साजिश बताने लगा। लेकिन प्रेमिका की तीखी बातें से दुल्हन का गुस्सा भड़क गया। दुल्हन मंडप से उठकर अंदर चली गई और परिवार से चर्चा के बाद साफ कह दिया कि वह ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से दोनों पक्षों के परिजन स्तब्ध रह गए।

पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया, प्रेमिका मौके से गायब

हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दूल्हे को तुरंत हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले जाया गया। इस बीच प्रेमिका मौके से गायब हो गई, संभवतः तनाव बढ़ने के डर से। देर रात वह थाने पहुंची और दूल्हे के खिलाफ नई FIR दर्ज कराते हुए पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। पुलिस के थाने ले जाने के बाद बारात बिना दुल्हन के गांव लौट गई।

पुलिस का बयान

थाना प्रभारी विकास सेहरावत ने बताया कि मौके पर शादी पूरी तरह रुक चुकी थी। प्रेमिका का मंडप में पहुंचना और हंगामा करना शादी रोकने के उद्देश्य से ही था। चूंकि लड़की का पुराना मुकदमा गाजियाबाद में दर्ज है, इसलिए आगे की कानूनी कार्रवाई वहीं की पुलिस करेगी। हालांकि दूल्हे से लगातार पूछताछ जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 11:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! मंडप में रोते-चिल्लाते पहुंची पुलिस के साथ, भड़की दुल्हन ने तोड़ी शादी

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट पर अजय राय का बड़ा हमला: बोले- सरकार सुरक्षा मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम, आर्थिक मदद की उठाई मांग

delhi blast ajay rai slams government demands aid for victims
अमरोहा

सब्जियों पर महंगाई का वार: टमाटर के दाम 30 से 60 रुपये पर पहुंचे, आलू-प्याज भी आम आदमी की जेब पर भारी

tomato price hike potato onion inflation rising vegetable rates up
अमरोहा

4 साल की मासूम का कसूर सिर्फ कपड़े गंदे करने का था: मां ने पहले डंडे से पीटा और फिर….

crime news 4 year old girl beaten and then strangled to death by her stepmother amroha
अमरोहा

अफेयर की रंजिश में किसान की हत्या: दो भाइयों ने गला दबाकर शव पेड़ पर लटकाया; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

amroha farmer murder case two brothers arrested affair revenge
अमरोहा

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की थी हत्या, अब मिला इंसाफ; 4 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

amroha farmer murder case 4 convicted life imprisonment
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.