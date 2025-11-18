दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! मंडप में रोते-चिल्लाते पहुंची पुलिस के साथ, भड़की दुल्हन ने तोड़ी शादी

दुल्हन के घरवालों ने हंगामा शांत करने की कोशिश की और लड़की से उसकी परेशानी पूछी। तब प्रेमिका ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह दूल्हे की मामी की बेटी है और दोनों के बीच पिछले 8 साल से रिश्ता चल रहा है। उसने आरोपी दूल्हे पर कई बार शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर दूसरी शादी करने पहुंचने का गंभीर आरोप लगाया। उसने यह भी बताया कि गाजियाबाद में उसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है।