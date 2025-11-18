दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! मंडप में रोते-चिल्लाते पहुंची पुलिस के साथ, भड़की दुल्हन ने तोड़ी शादी

दुबई वाले दूल्हे की शादी में प्रेमिका का हंगामा! AI Generated Image
Girlfriend stops dubai groom wedding in Amroha: यूपी के अमरोहा से सोमवार शाम एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे थे, रस्में शुरू हो चुकी थीं, गीत बज रहे थे, मेहमान खाना खा रहे थे, तभी अचानक गाजियाबाद से एक लड़की पुलिस के साथ मंडप में पहुंची और जोर-जोर से रोने लगी। उसके अचानक प्रकट होते ही माहौल में सन्नाटा छा गया और मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई।
दुल्हन के घरवालों ने हंगामा शांत करने की कोशिश की और लड़की से उसकी परेशानी पूछी। तब प्रेमिका ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह दूल्हे की मामी की बेटी है और दोनों के बीच पिछले 8 साल से रिश्ता चल रहा है। उसने आरोपी दूल्हे पर कई बार शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर दूसरी शादी करने पहुंचने का गंभीर आरोप लगाया। उसने यह भी बताया कि गाजियाबाद में उसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है।
दूल्हे ने लड़की को पहचानने से ही इनकार कर दिया और पूरे मामले को साजिश बताने लगा। लेकिन प्रेमिका की तीखी बातें से दुल्हन का गुस्सा भड़क गया। दुल्हन मंडप से उठकर अंदर चली गई और परिवार से चर्चा के बाद साफ कह दिया कि वह ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से दोनों पक्षों के परिजन स्तब्ध रह गए।
हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दूल्हे को तुरंत हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले जाया गया। इस बीच प्रेमिका मौके से गायब हो गई, संभवतः तनाव बढ़ने के डर से। देर रात वह थाने पहुंची और दूल्हे के खिलाफ नई FIR दर्ज कराते हुए पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। पुलिस के थाने ले जाने के बाद बारात बिना दुल्हन के गांव लौट गई।
थाना प्रभारी विकास सेहरावत ने बताया कि मौके पर शादी पूरी तरह रुक चुकी थी। प्रेमिका का मंडप में पहुंचना और हंगामा करना शादी रोकने के उद्देश्य से ही था। चूंकि लड़की का पुराना मुकदमा गाजियाबाद में दर्ज है, इसलिए आगे की कानूनी कार्रवाई वहीं की पुलिस करेगी। हालांकि दूल्हे से लगातार पूछताछ जारी है।
