गहरी नींद में मां-बाप के नीचे दबकर हो गई 26 दिन के बच्चे की मौत, दूध पिलाने उठी मां तो निकल पड़ी चीख

बाल रोग विशेषज्ञ बताते हैं, 'नवजात शिशु बेहद नाजुक होते हैं। माता-पिता के साथ एक ही बेड पर सोना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। करवट बदलने या गहरी नींद में बच्चा दब सकता है। हमेशा बच्चे के लिए अलग क्रिब या सुरक्षित बिस्तर का इस्तेमाल करें। बेड पर अतिरिक्त तकिए, भारी कंबल या खिलौने न रखें। रात में दूध पिलाने के लिए अलग से उठकर बच्चे को गोद में लें। ऐसी सावधानी से कई हादसे रोके जा सकते हैं।'