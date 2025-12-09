9 December 2025,

Tuesday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

गहरी नींद में मां-बाप के नीचे दबकर हो गई 26 दिन के बच्चे की मौत, दूध पिलाने उठी मां तो निकल पड़ी चीख

Amroha infant death case : जन्म के सिर्फ 26 दिन बाद ही एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। गजरौला थाना क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव में शनिवार रात माता-पिता के साथ बेड पर सो रहे नवजात बच्चे की करवट बदलने से दबकर मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 09, 2025

26 दिन के मासूम की हुई मौत, PC- X

अमरोहा : जन्म के सिर्फ 26 दिन बाद ही एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। गजरौला थाना क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव में शनिवार रात माता-पिता के साथ बेड पर सो रहे नवजात बच्चे की करवट बदलने से दबकर मौत हो गई। सुबह दूध पिलाने के लिए मां ने जब बच्चे को हिलाया तो वह कोई हरकत नहीं कर रहा था। चीख-पुकार मच गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार

मृतक बच्चे की पहचान सूफियान के रूप में हुई है। उसके पिता सद्दाम अब्बासी (25) पौधों की नर्सरी चलाते हैं। परिवार का घर कच्चा है। सद्दाम की शादी एक साल पहले आसमा से हुई थी। 10 नवंबर को आसमा ने बेटे को जन्म दिया था। जन्म के समय सूफियान को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, इसलिए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। दो दिन बाद परिवार उसे घर ले आया, लेकिन बाद में बच्चे को पीलिया हो गया।

सद्दाम ने बताया, 'हमने बेड के बीच में बच्चे को सुलाया था। मैं और पत्नी उसके अगल-बगल लेटे थे। रात में पता नहीं कब करवट बदली और बच्चा दब गया। सुबह आसमा दूध गर्म करके लाई और बच्चे को पिलाने की कोशिश की। बच्चे में कोई हरकत नहीं देखकर वह चीख पड़ी। मैं उठा तो दोनों ने बच्चे को हिलाया-डुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुरंत उसे गजरौला सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।'

'अस्पताल में ही भड़का झगड़ा'

इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनते ही सद्दाम और आसमा फूट-फूटकर रोने लगे। गम में डूबे दोनों ने अस्पताल में ही एक-दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। परिजनों ने किसी तरह समझा-बुझाकर उन्हें शांत कराया। घर लौटने पर मां आसमा बच्चे के कपड़े और खिलौने देखकर बार-बार रो पड़ीं।

नवजात के साथ सोते समय रखें ये सावधानियां

बाल रोग विशेषज्ञ बताते हैं, 'नवजात शिशु बेहद नाजुक होते हैं। माता-पिता के साथ एक ही बेड पर सोना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। करवट बदलने या गहरी नींद में बच्चा दब सकता है। हमेशा बच्चे के लिए अलग क्रिब या सुरक्षित बिस्तर का इस्तेमाल करें। बेड पर अतिरिक्त तकिए, भारी कंबल या खिलौने न रखें। रात में दूध पिलाने के लिए अलग से उठकर बच्चे को गोद में लें। ऐसी सावधानी से कई हादसे रोके जा सकते हैं।'

ये भी पढ़ें

चलती ट्रेन में TTE को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 06:27 pm

Published on:

09 Dec 2025 06:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / गहरी नींद में मां-बाप के नीचे दबकर हो गई 26 दिन के बच्चे की मौत, दूध पिलाने उठी मां तो निकल पड़ी चीख

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिस्तर पर मां-बाप ने ली करवट: 23 दिन के मासूम की दर्दनाक मौत; माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

amroha newborn death 23 day baby suffocation parents bed incident
अमरोहा

धर्मेंद्र की याद में भावुक हुआ जाट समाज: अभिनेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, शहर के गणमान्यों ने साझा की यादें

tribute meeting dharmendra jat samaj honors legendary actor
अमरोहा

ट्रैक्टर-ट्राली को बचाने के प्रयास में शीरे से भरा टैंकर पलटा, बिजली के खंभे टूटे; कई गांव अंधेरे में डूबे

अमरोहा

जमीन में हिस्सा मांगना बेटी को पड़ा भारी; भाई ने धारदार हथियार से की बहन की हत्या, मां नहाकर लौटीं तो लाश देखकर चीख पड़ीं

murder over land dispute amroha unmarried nurse killed by brother
अमरोहा

बिजली बकाएदारों के लिए बड़ा मौका! OTS योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट, आज से शुरू हुआ अभियान

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत...(photo-patrika)
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.