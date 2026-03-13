ईरान-इजरायल युद्ध की अफवाह से अमरोहा में गैस सिलिंडर की मारामारी, 500 मीटर तक लगी लंबी लाइन

अमरोहा, जोया, नौगावां सादात, मंडी धनौरा और हसनपुर समेत कई कस्बों में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें देखने को मिलीं। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बावजूद सिलिंडर मिलने में काफी समय लग रहा है। वहीं कई लोग एडवांस में सिलिंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन द्वारा गठित टीमें भी लगातार एजेंसियों का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।