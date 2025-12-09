9 दिसंबर 2025,

मथुरा

चलती ट्रेन में TTE को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत

Rajdhani Express TTE Heart Attack : मुंबई से दिल्ली आ रही 12953 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात टीटीई को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर कोच में गिर पड़े।

मथुरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 09, 2025

Image Generated Gemini

मथुरा : मुंबई से दिल्ली आ रही एक ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली आ रही 12953 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात टीटीई को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर कोच में ही गिर पड़े। यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और कोसीकलां स्टेशन पर उन्हें उतारकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

यात्रियों ने की चेन पुलिंग

मृतक टीटीई की पहचान गुजरात के मुग्रविधि पार्क निवासी 50 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में हुई है। वे मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली तक की ड्यूटी पर थे। घटना मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे कोसीकलां रेलवे स्टेशन के पास हुई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर धीरज कुमार कोच में ही गिर पड़े। साथी स्टाफ और यात्रियों ने शोर मचाया और तत्काल इमरजेंसी चेन पुलिंग कर दी।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई TTE की मौत

ट्रेन के रुकते ही जीआरपी पुलिस और रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर स्टेशन से बाहर निकाला और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। वहां तैनात डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।

Updated on:

09 Dec 2025 02:58 pm

Published on:

09 Dec 2025 02:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / चलती ट्रेन में TTE को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत

