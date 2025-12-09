चलती ट्रेन में TTE को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत

Image Generated Gemini
मथुरा : मुंबई से दिल्ली आ रही एक ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली आ रही 12953 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात टीटीई को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर कोच में ही गिर पड़े। यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और कोसीकलां स्टेशन पर उन्हें उतारकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक टीटीई की पहचान गुजरात के मुग्रविधि पार्क निवासी 50 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में हुई है। वे मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली तक की ड्यूटी पर थे। घटना मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे कोसीकलां रेलवे स्टेशन के पास हुई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर धीरज कुमार कोच में ही गिर पड़े। साथी स्टाफ और यात्रियों ने शोर मचाया और तत्काल इमरजेंसी चेन पुलिंग कर दी।
ट्रेन के रुकते ही जीआरपी पुलिस और रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर स्टेशन से बाहर निकाला और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। वहां तैनात डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।
