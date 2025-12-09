चलती ट्रेन में TTE को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत

मथुरा : मुंबई से दिल्ली आ रही एक ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। मंगलवार सुबह मुंबई से दिल्ली आ रही 12953 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात टीटीई को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर कोच में ही गिर पड़े। यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और कोसीकलां स्टेशन पर उन्हें उतारकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।