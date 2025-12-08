70 वाला पौव्वा पीकर 175 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ गया 60 साल का शख्स, बोला- मैं गांधी हूं

घूरपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया, 'व्यक्ति पूरी तरह नशे में था। कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पूछताछ मुमकिन नहीं हुई। मेडिकल कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फिर कभी ऐसा किया तो सीधे जेल भेजेंगे।' ग्रामीणों ने बताया कि माता प्रसाद निषाद शराब के आदि है और आए दिन नशे में ऐसे उत्पात मचाते रहता है, लेकिन इस बार जान जोखिम में डाल दी।