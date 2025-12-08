8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

70 वाला पौव्वा पीकर 175 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ गया 60 साल का शख्स, बोला- मैं गांधी हूं

Praygaraj News : प्रयागराज में सोमवार शाम घूरपुर थाना क्षेत्र के बीकर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया। यहां के रहने वाले माता प्रसाद पांडेय 175 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ गए।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 08, 2025

175 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया शख्स, PC- X

प्रयागराज : प्रयागराज में सोमवार शाम घूरपुर थाना क्षेत्र के बीकर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव का 60 वर्षीय माता प्रसाद निषाद नशे की हालत में 175 फीट ऊंचे हाईटेंशन बिजली के टावर पर जा चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा- 'मैं गांधी हूं… सब सुधर जाओ… अवैध खनन बंद करो… मछली पकड़ने नहीं देते… कूद जाऊंगा।'

कभी वह एक हाथ से लटकता, कभी दोनों पैर हवा में लहराता और नीचे खड़ी भीड़ को डांटता-फटकारता रहा। उसकी ये हरकतें देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। मोबाइल निकले, वीडियो बनने लगे और मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

तीन घंटे का हाई-वोल्टेज ड्रामा

शाम 5 बजे शुरू हुआ तमाशा, रात 8 बजे तक चला। परिवार वाले, सरपंच, ग्रामीण- सबने लाख समझाया, पर वह टस से मस नहीं। कोई बोला 'चाचा उतर जाओ', जवाब मिला - 'तुम सब पागल हो, मैं गांधी हूं।' कोई 'शोले का धमेंद्र' बोला तो ऊपर से गरजा - पुलिस बुलाओ, खनन चालू कराओ।

पुलिस जब मौके पर पहुंची और गांव के कुछ युवकों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की तो उसने कूदने की धमकी दे दी। मजबूरन बिजली विभाग से सम्पर्क किया गया और पूरे इलाके की हाईटेंशन लाइन की सप्लाई कटवाई गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर उसे डराया-धमकाया और लालच दिया, तब जाकर वह धीरे-धीरे नीचे उतरा।

पुलिस ने छोड़ा, सख्त चेतावनी दी

घूरपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया, 'व्यक्ति पूरी तरह नशे में था। कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पूछताछ मुमकिन नहीं हुई। मेडिकल कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फिर कभी ऐसा किया तो सीधे जेल भेजेंगे।' ग्रामीणों ने बताया कि माता प्रसाद निषाद शराब के आदि है और आए दिन नशे में ऐसे उत्पात मचाते रहता है, लेकिन इस बार जान जोखिम में डाल दी।

ये भी पढ़ें

अंडरगारमेंट्स में मोबाइल लेकर परीक्षा देने पहुंची महिला अभ्यर्थी, व्हाट्सएप पर पूछ रही थी प्रश्न
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 70 वाला पौव्वा पीकर 175 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ गया 60 साल का शख्स, बोला- मैं गांधी हूं

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR के दौरान बड़ी चुनौती बन रहे शहरी इलाके! मेगा कैंप आज; ‘नो मैपिंग’ से किन वोटर्स को खतरा?

sir update urban areas posing major challenge mega camp today which voters at risk from no mapping
प्रयागराज

UP Board परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब दो कवर पेज वाली उत्तर पुस्तिकाएं, कॉपी का अलग साइज

यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
प्रयागराज

आज दिखेगा 2025 का आखिरी सुपरमून, दिखेगा अद्भुत नजारा

आज दिखेगा 2025 का आखिरी सुपरमून
प्रयागराज

यूपी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड, गिरेगा पारा

up weather alert fog cold wave temperature drop uttar pradesh latest news
प्रयागराज

संघर्षों के बीच चमकी प्रतिभा, झुग्गी में पली बेटी ने रचा इतिहास, खेलो इंडिया में जीता सिल्वर

झुग्गी में पली बेटी ने रचा इतिहास
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.