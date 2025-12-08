70 वाला पौव्वा पीकर 175 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ गया 60 साल का शख्स, बोला- मैं गांधी हूं

175 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया शख्स, PC- X
प्रयागराज : प्रयागराज में सोमवार शाम घूरपुर थाना क्षेत्र के बीकर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव का 60 वर्षीय माता प्रसाद निषाद नशे की हालत में 175 फीट ऊंचे हाईटेंशन बिजली के टावर पर जा चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा- 'मैं गांधी हूं… सब सुधर जाओ… अवैध खनन बंद करो… मछली पकड़ने नहीं देते… कूद जाऊंगा।'
कभी वह एक हाथ से लटकता, कभी दोनों पैर हवा में लहराता और नीचे खड़ी भीड़ को डांटता-फटकारता रहा। उसकी ये हरकतें देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। मोबाइल निकले, वीडियो बनने लगे और मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
शाम 5 बजे शुरू हुआ तमाशा, रात 8 बजे तक चला। परिवार वाले, सरपंच, ग्रामीण- सबने लाख समझाया, पर वह टस से मस नहीं। कोई बोला 'चाचा उतर जाओ', जवाब मिला - 'तुम सब पागल हो, मैं गांधी हूं।' कोई 'शोले का धमेंद्र' बोला तो ऊपर से गरजा - पुलिस बुलाओ, खनन चालू कराओ।
पुलिस जब मौके पर पहुंची और गांव के कुछ युवकों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की तो उसने कूदने की धमकी दे दी। मजबूरन बिजली विभाग से सम्पर्क किया गया और पूरे इलाके की हाईटेंशन लाइन की सप्लाई कटवाई गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर उसे डराया-धमकाया और लालच दिया, तब जाकर वह धीरे-धीरे नीचे उतरा।
घूरपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया, 'व्यक्ति पूरी तरह नशे में था। कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पूछताछ मुमकिन नहीं हुई। मेडिकल कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फिर कभी ऐसा किया तो सीधे जेल भेजेंगे।' ग्रामीणों ने बताया कि माता प्रसाद निषाद शराब के आदि है और आए दिन नशे में ऐसे उत्पात मचाते रहता है, लेकिन इस बार जान जोखिम में डाल दी।
