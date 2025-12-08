अंडरगारमेंट्स में मोबाइल लेकर परीक्षा देने पहुंची महिला अभ्यर्थी, व्हाट्सएप पर पूछ रही थी प्रश्न

परीक्षा देने कानपुर आई महिला मूलरूप से जालौन के नदीगांव की रहने वाली है। महिला का नाम रितु श्रीवास्तव है। वह सहायक अध्यापक का पेपर देने के लिए रविवार को सुबह की पाली में खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आई थी, जहां पर वह अंडरगारमेन्ट में मोबाइल रखकर लाई थीं। चेकिंग के बाद महिला परीक्षा कक्ष में बैठी। परीक्षा शुरू होने पर रितु चोरी छिपे अंडरगारमेन्ट से मोबाइल निकालकर प्रश्नपत्र की फोटो खींचती थीं। फिर व्हाट्सऐप पर भेजती थी। कुछ देर बाद प्रश्नों के उत्तर भेजे जा रहे थे, जिस पर वे दो से तीन बार बाथरूम जाने के बहाने मोबाइल निकाल उत्तरों को लिख लेती थीं और फिर उत्तर पुस्तिका पर लिख देती थी।