कानपुर

अंडरगारमेंट्स में मोबाइल लेकर परीक्षा देने पहुंची महिला अभ्यर्थी, व्हाट्सएप पर पूछ रही थी प्रश्न

Assistant Teacher Recruitment Exam : कानपुर में एक महिला सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा देने पहुंची थी। इस दौरान वह एक मोबाइल अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले आई। कक्ष निरीक्षक को शक होने पर महिला को दस्ते के हवाले कर दिया।

कानपुर

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 08, 2025

कानपुर : यूपी में रविवार को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी अंडरगारमेंट में मोबाइल रखकर परीक्षा देने पहुंची थी। वह मोबाइल से फोटो खींच कर किसी को भेज रही थी, जहां से जवाब आने के बाद वह पेपर हल कर रही थी। कक्ष निरीक्षक को शक हुआ तो उन्होंने दस्ते को सूचित किया। दस्ते ने तलाशी ली तो महिला केअंडर गारमेंट्स से मोबाइल बरामद हुआ। दस्ते ने महिला से पूछताछ के बाद उसे चकेरी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद महिला अभ्यर्थी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जालौन की रहने वाली है महिला

परीक्षा देने कानपुर आई महिला मूलरूप से जालौन के नदीगांव की रहने वाली है। महिला का नाम रितु श्रीवास्तव है। वह सहायक अध्यापक का पेपर देने के लिए रविवार को सुबह की पाली में खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आई थी, जहां पर वह अंडरगारमेन्ट में मोबाइल रखकर लाई थीं। चेकिंग के बाद महिला परीक्षा कक्ष में बैठी। परीक्षा शुरू होने पर रितु चोरी छिपे अंडरगारमेन्ट से मोबाइल निकालकर प्रश्नपत्र की फोटो खींचती थीं। फिर व्हाट्सऐप पर भेजती थी। कुछ देर बाद प्रश्नों के उत्तर भेजे जा रहे थे, जिस पर वे दो से तीन बार बाथरूम जाने के बहाने मोबाइल निकाल उत्तरों को लिख लेती थीं और फिर उत्तर पुस्तिका पर लिख देती थी।

बार-बार बाथरूम जाने पर कक्ष निरीक्षक को हुआ शक

महिला अभ्यर्थी के बार-बार बाथरूम जाने पर कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ तो उन्होंने दस्ते को सूचित किया। दस्ते ने जांच कर तलाशी ली तो महिला के अंडरगारमेन्ट में मोबाइल रखा मिला। उसे चकेरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अभ्यर्थी से पूछताछ की और मुकदमा दर्ज कर रही है।

रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर प्रश्न भेज रही थी महिला

कार्यवाहक थाना प्रभारी रिजवान खान ने बताया महिला अभ्यर्थी ने बताया वह अंडरगारमेन्ट में नकल के लिए मोबाइल रख लाई थी और व्हाट्सऐप पर सवाल भेज रही थी। वहीं महिला ने बताया वह व्हाट्सऐप रिश्तेदार को भेज रही थी। जो सवालों के जवाब बता रहा था। कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया व्हाट्सऐप नंबर की भी जांच कर जवाब बताने वाले की तलाश की जा रही है। साथ ही महिला पर केन्द्र व्यवस्थापक जसवीर कौर की तहरीर पर मामला दर्ज किया जा रहा है।

08 Dec 2025 05:54 pm

