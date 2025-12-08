खुशखबरी: 112 किलोमीटर की एलिवेटेड हाईवे, कानपुर से दिल्ली और मुंबई जाना होगा आसान

112 KMElevated Highway उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार कानपुर-नौबस्ता-हमीरपुर मार्ग पर 112 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे बनाने जा रही है। इसके बनने से कानपुर से दिल्ली और मुंबई जाना आसान हो जाएगा। एलिवेटेड हाईवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की योजनाएं हैं। इसके साथ ही बीच में पड़ने वाले महत्वपूर्ण जिलों को भी एलिवेटेड हाईवे का लाभ मिलेगा। 4000 करोड़ रुपए की यह परियोजना कानपुर से नौबस्ता-हमीरपुर मार्ग पर चलने वाले वाहनों को राहत प्रदान करेगी। इस परियोजना को यातायात की दृष्टिकोण से बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इस योजना का विशेष महत्व है।