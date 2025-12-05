4.2 डिग्री तापमान के साथ कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडा जिला, हाड़ कंपाने वाली सर्दी की शुरुआत, IMD alert

Kanpur coldest district in UP. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है। तापमान में लगातार कमी आ रही है। उत्तर और पश्चिमी हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिक ने सुबह के समय कोहरा छाये रहने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटे में कानपुर का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया है। जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम है। इसके बाद मुजफ्फरनगर, इटावा, बरेली और मेरठ का तापमान रहा। प्रदेश में लखीमपुर खीरी और फतेहगढ़ को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है।