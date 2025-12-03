हाई स्कूल टॉपर के आत्महत्या का मामला: दो दिनों बाद भी रहस्य बरकरार, कारण की तलाश में पुलिस

फोटो सोर्स- मृतक परिजन)
High school topper suicide case कानपुर में हाई स्कूल के टॉपर के आत्महत्या करने का कारण अभी भी साफ नहीं हो पाया है। परिजन इस संबंध में कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार पढ़ाई में टॉपर रहने वाले ने ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या क्यों किया। जिसने हाई स्कूल में 97.04 प्रतिशत अंक हासिल किया था। पुलिस का मानना है कि पढ़ाई के दबाव में या किसी और से उसने यह कदम उठाया होगा। लैपटॉप और मोबाइल की जांच की जा रही है। टॉपर की मौत के बाद घर में मातम छाया है। परिजनों की आंखों में आंसू थम नहीं रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार की सुबह रौनक गुप्ता घर से निकला था। उसने बताया था कि प्री-बोर्ड का एग्जाम है जिसके लिए वह कुछ सामान लेने जा रहा है। सुबह लगभग 6 बजे वह घर से निकला था। लेकिन उसके बाद उसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। परिजनों के अनुसार फोन किया तो वह भी नहीं उठा। इस पर घर वालों ने खोजना शुरू किया तो रेलवे क्रॉसिंग के पास मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई पड़ी। यह देखकर पिता आलोक पाठक के पैरों के लिए जमीन खिसक गई। उन्होंने रेलवे पटरी पर रौनक पाठक का क्षत-विक्षत शव पड़ा हुआ था। यह देख परिजनों में कोहराम मच गया।
दो दिनों के बाद भी घर वालों की आंखों में आंसू नहीं थम रहे। यही सवाल बार-बार सामने आ रहा कि आखिरकार रौनक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके विषय में घर वाले कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। पिता बार-बार यही पूछ रहे हैं कि "रौनक, तुमने ऐसा क्यों किया?" घर वालों के अनुसार रौनक बृज किशोरी देवी मेमोरियल स्कूल में पढ़ाई करता था। हाई स्कूल में 97.04% अंक के साथ सिटी टॉपर रह चुका है। पढ़ने में बहुत ही तेज था। वहीं पुलिस का मानना है कि हो सकता है रौनक के ऊपर पढ़ाई का दबाव हो या कुछ और जिसके कारण वह तनाव में रहता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रौनक का लैपटॉप और मोबाइल भी निरीक्षण किया जा रहा है।
