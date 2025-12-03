हाई स्कूल टॉपर के आत्महत्या का मामला: दो दिनों बाद भी रहस्य बरकरार, कारण की तलाश में पुलिस

दो दिनों के बाद भी घर वालों की आंखों में आंसू नहीं थम रहे। यही सवाल बार-बार सामने आ रहा कि आखिरकार रौनक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके विषय में घर वाले कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। पिता बार-बार यही पूछ रहे हैं कि "रौनक, तुमने ऐसा क्यों किया?" घर वालों के अनुसार रौनक बृज किशोरी देवी मेमोरियल स्कूल में पढ़ाई करता था। हाई स्कूल में 97.04% अंक के साथ सिटी टॉपर रह चुका है। पढ़ने में बहुत ही तेज था। वहीं पुलिस का मानना है कि हो सकता है रौनक के ऊपर पढ़ाई का दबाव हो या कुछ और जिसके कारण वह तनाव में रहता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रौनक का लैपटॉप और मोबाइल भी निरीक्षण किया जा रहा है।