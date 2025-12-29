IIT के छात्र ने की आत्महत्या, पहले हाथ की नसें काटी… फिर फंदे पर लटका, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry

कानपुर : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजस्थान के अजमेर निवासी बीटेक छात्र जयसिंह मीणा (26 वर्ष) ने हॉस्टल के अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र ने पहले अपनी हाथ की नसें काटीं, जिससे खून बह रहा था, और फिर पंखे से फंदा लगाकर खुद को लटका लिया। कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था- 'Sorry Everyone…'।