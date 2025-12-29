29 दिसंबर 2025,

सोमवार

कानपुर

IIT के छात्र ने की आत्महत्या, पहले हाथ की नसें काटी… फिर फंदे पर लटका, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry

Kanpur IIT Student Suicide Case : IIT कानपुर के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने पहले अपने हाथ की नसे काटी फिर फंदे से लटक गया। छात्र राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 29, 2025

IIT Kanpur के छात्र ने किया सुसाइड, हॉस्टल में लटका मिला शव, PC- Patrika

कानपुर : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजस्थान के अजमेर निवासी बीटेक छात्र जयसिंह मीणा (26 वर्ष) ने हॉस्टल के अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र ने पहले अपनी हाथ की नसें काटीं, जिससे खून बह रहा था, और फिर पंखे से फंदा लगाकर खुद को लटका लिया। कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था- 'Sorry Everyone…'।

कमरा नंबर 148 में रहते थे जयसिंह

जयसिंह मीणा IIT कानपुर में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और हॉस्टल ब्लॉक-2 के कमरा नंबर 148 में रहते थे। सोमवार को उनका कमरा काफी देर तक बंद रहा और दरवाजा नहीं खुला। साथी छात्रों को शक हुआ, तो उन्होंने हॉस्टल प्रबंधन और कल्याणपुर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। वहां छात्र का शव पंखे से लटकता मिला। हाथ की नसें काट ली थी, जिससे खून बहकर पूरे कमरे में फैला हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन मंगलवार को कानपुर पहुंचेंगे, उसके बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

गहरे सदमे में है परिवार

छात्र के बड़े भाई सिद्धार्थ मीणा ने बताया कि दोपहर साढ़े 12 बजे उन्हें सूचना मिली। परिवार गहरे सदमे में है। पिता गौरी शंकर मीणा राजस्थान में रहते हैं। पुलिस के अनुसार, छात्र ने फांसी लगाने से पहले हाथ की नसें काटने की कोशिश की थी। 28 नवंबर को विंटर वैकेशन शुरू हो गई थी और छात्र घर जाने वाले थे। अभी तक आत्महत्या के सटीक कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

image

