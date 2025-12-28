22 दिन पहले जिस पेड़ के नीचे की थी शादी उसी से लटकते मिले पति-पत्नी के शव

खुशीराम और मोहिनी दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे। दोनों का शव एक ही फंदे से लटक रहा था। ऐसे में हत्या है या आत्महत्या? पुलिस स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सीओ नेहा त्रिपाठी ने बताया- दोनों के परिवार वाले अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। मृतक युवक की भाभी ने बताया कि रात में दोनों खाना खाकर सोए थे। करीब सुबह 4 बजे कमरे में नहीं दिखे। सभी एंगल पर जांच की जा रही है।