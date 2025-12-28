22 दिन पहले जिस पेड़ के नीचे की थी शादी उसी से लटकते मिले पति-पत्नी के शव

6 दिसंबर को खुशीराम और मोहिनी ने की थी शादी, Image Enhance by Gemini
सीतापुर : उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हरगांव थाना क्षेत्र के अनियापुर (या अनिया कला) गांव में नवविवाहित दंपति के शव एक ही पेड़ से फंदे पर लटके मिले। हैरानी की बात यह है कि जिस महामाई मंदिर परिसर के पेड़ के नीचे दोनों ने 22 दिन पहले गुपचुप शादी की थी, उसी पेड़ से उनके शव लटके हुए थे।
मृतकों की पहचान खुशीराम (22) और उनकी पत्नी मोहिनी के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई-बहन थे। उनके बीच तीन साल से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन परिवार को इसकी भनक नहीं थी।
6 दिसंबर को दोनों ने गांव के महामाई मंदिर में गुपचुप तरीके से सात फेरे ले लिए। शादी की जानकारी लगते ही दोनों परिवारों के लोग मौके पर पहुंच गए। तब तक फेरे पूरे हो चुके थे। काफी मान-मनौव्वल के बाद परिवार वाले मान गए और शादी को स्वीकार कर लिया। सभी ने दंपति को आशीर्वाद दिया। मोहिनी को बहू बनाकर खुशीराम के घर ले आया गया। इसके बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था और दोनों खुश नजर आ रहे थे।
शनिवार रात दोनों ने परिवार के साथ खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। रविवार सुबह जब खुशीराम की भाभी रीता मोहिनी को उठाने गईं तो कमरा खाली मिला। घर वालों ने आसपास तलाश किया, मोहिनी के मायके (जो मात्र 20 फीट दूर था) में भी देखा, लेकिन दोनों नहीं मिले।
इसी बीच गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मंदिर परिसर में दोनों के शव पेड़ से लटके हैं। परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों एक ही नई रस्सी के फंदे से लटके हुए हैं। दोनों के पैर जमीन को छू रहे थे। मंदिर घर से करीब 1 किमी दूर है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
खुशीराम और मोहिनी दोनों के पैर जमीन से छू रहे थे। दोनों का शव एक ही फंदे से लटक रहा था। ऐसे में हत्या है या आत्महत्या? पुलिस स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सीओ नेहा त्रिपाठी ने बताया- दोनों के परिवार वाले अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। मृतक युवक की भाभी ने बताया कि रात में दोनों खाना खाकर सोए थे। करीब सुबह 4 बजे कमरे में नहीं दिखे। सभी एंगल पर जांच की जा रही है।
गांव में चर्चा है कि दोनों ने अपनी जिद पर शादी तो कर ली थी, लेकिन परिवार मन से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए, दोनों टूट गए और साथ सुसाइड कर लिया। इसके अलावा दोनों गांव के रिश्ते में भाई-बहन लगते थे, ऐसे में सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में आखिर में तंग आकर दोनों ने सुसाइड कर लिया।
सीओ नेहा त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या लग रही है, लेकिन हत्या कर शव लटकाने के एंगल से भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी बलवंत शाही ने कहा कि परिजन कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सभी पहलुओं से जांच चल रही है।
मोहिनी आठवीं तक पढ़ी थीं। खुशीराम आईटीआई कर रहा था और गांव में ही काम करता था। उसके पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। वह मां, भाई और भाभी के साथ रहता था। घटना के बाद खुशीराम की मां, भाई-भाभी मौके पर पहुंचे, लेकिन मोहिनी के मायके से सिर्फ उसकी मां आईं, बाकी सदस्य नहीं आए।
