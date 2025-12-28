प्यार ने तोड़ी धर्म की दीवार! इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, हिंदू संग मुस्लिम लड़की ने रचाई शादी

रायबरेली में दो दिलों की कहानी ने सबका दिल छू लिया! Source- AI
Raibarely News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की प्रेम कहानी सबको छू रही है। कहते हैं प्यार में न धर्म देखा जाता है, न जाति। बस दिल मिल जाते हैं। ऐसा ही हुआ अभिषेक सोनकर और रेशम बानो के साथ। दोनों ने समाज और परिवार के विरोध के बावजूद शादी कर ली और अब बहुत खुश हैं। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
अभिषेक रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के बैरहना मोहल्ले के रहने वाला है। रेशम बानो अमेठी की है। दोनों की मुलाकात कोविड लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया पर हुई। इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे प्यार हो गया। करीब तीन साल पहले दोनों पहली बार आमने-सामने मिले। पहली मुलाकात में ही उन्होंने फैसला कर लिया कि जिंदगी साथ बिताएंगे।
जब दोनों ने घरवालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो दोनों तरफ से विरोध हुआ। परिवार वाले नहीं माने। मुलाकातें रोक दी गईं और दबाव बढ़ता गया, लेकिन अभिषेक और रेशम ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि जीएंगे तो साथ, वरना कुछ और नहीं। अभिषेक एक मंदिर पहुंचा और पंडित जी से शादी की बात की। रेशम चुपके से घर से निकली और मंदिर आ गई।
दोनों ने जेल रोड स्थित मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। सात फेरे लिए और भगवान के सामने सात जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई। रेशम ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया और कहा कि यह उसका अपना फैसला है। शादी के बाद रेशम ने बताया, "अभिषेक मेरा सच्चा प्यार है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता।" अभिषेक भी बहुत खुश है।
