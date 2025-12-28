प्यार ने तोड़ी धर्म की दीवार! इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, हिंदू संग मुस्लिम लड़की ने रचाई शादी

Raibarely News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की प्रेम कहानी सबको छू रही है। कहते हैं प्यार में न धर्म देखा जाता है, न जाति। बस दिल मिल जाते हैं। ऐसा ही हुआ अभिषेक सोनकर और रेशम बानो के साथ। दोनों ने समाज और परिवार के विरोध के बावजूद शादी कर ली और अब बहुत खुश हैं। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।