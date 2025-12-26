26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सीतापुर

पुरानी रंजिश ने ली बाप-बेटे की जान… सीतापुर में सनसनीखेज डबल मर्डर, हमलावरों की तलाश तेज

Sitapur News : सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह मामला दो समुदायों के बीच का बताया जा रहा है।

सीतापुर

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 26, 2025

AI Generated Symbolic Image

सीतापुर : सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को जिला अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

24 घंटे पहले पुलिस ने शांत कर दिया था मामला

मृतकों की पहचान फतेपुर गांव निवासी छोटे खान (65 वर्ष) और उनके पुत्र मैसर खां (45 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य कारण है। महज 24 घंटे पहले दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। उस समय पुलिस ने मामला शांत कराकर खानापूर्ति कर ली, लेकिन रंजिश इतनी गहरी थी कि अगले ही दिन हमलावरों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया।

दो समुदायों से जुड़ा है मामला

घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ महोली नागेंद्र चतुर्वेदी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। चूंकि मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए तनाव की आशंका को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इलाके में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश

पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया है। आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि हत्या सुनियोजित थी और पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के इरादे से की गई। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे पुलिस पहले ही सुलझा लेती तो शायद यह खूनी खेल रुक जाता।

26 Dec 2025 09:58 pm

