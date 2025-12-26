पुरानी रंजिश ने ली बाप-बेटे की जान… सीतापुर में सनसनीखेज डबल मर्डर, हमलावरों की तलाश तेज

मृतकों की पहचान फतेपुर गांव निवासी छोटे खान (65 वर्ष) और उनके पुत्र मैसर खां (45 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य कारण है। महज 24 घंटे पहले दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। उस समय पुलिस ने मामला शांत कराकर खानापूर्ति कर ली, लेकिन रंजिश इतनी गहरी थी कि अगले ही दिन हमलावरों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया।