पुरानी रंजिश ने ली बाप-बेटे की जान… सीतापुर में सनसनीखेज डबल मर्डर, हमलावरों की तलाश तेज

AI Generated Symbolic Image
सीतापुर : सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को जिला अस्पताल पहुंचवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान फतेपुर गांव निवासी छोटे खान (65 वर्ष) और उनके पुत्र मैसर खां (45 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य कारण है। महज 24 घंटे पहले दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। उस समय पुलिस ने मामला शांत कराकर खानापूर्ति कर ली, लेकिन रंजिश इतनी गहरी थी कि अगले ही दिन हमलावरों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ महोली नागेंद्र चतुर्वेदी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। चूंकि मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए तनाव की आशंका को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इलाके में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया है। आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि हत्या सुनियोजित थी और पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के इरादे से की गई। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे पुलिस पहले ही सुलझा लेती तो शायद यह खूनी खेल रुक जाता।
बड़ी खबरेंView All
सीतापुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग