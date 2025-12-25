बाइक छीनने आए बदमाशों ने कर दी छात्र की हत्या, दो दोस्तों को भी मारी गोली

बाइक छीनने आए बदमाशों ने हाईस्कूल के छात्र की कर दी हत्या, PC- Police
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक गोलीकांड हुआ, जिसमें बाइक छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 14 वर्षीय हाईस्कूल छात्र समीर सिंह की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश थे, जो वारदात के बाद पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए।
घटना रसूलपुर न्याय पंचायत के दयालपुर बगीचा के बाहर शाम करीब 6 बजे हुई। यहां सड़क पर पांच युवक खड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और गालियां देने लगे। देखते-ही-देखते उन्होंने पिस्टल निकाली और चार राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार, बदमाश रामू यादव की बाइक छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर अभिषेक यादव बैठा था। जब रामू और अभिषेक ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। पास से गुजर रहा समीर सिंह मारपीट देखकर मदद के लिए पहुंचा और बदमाशों से भिड़ गया, जिस पर उसे भी गोली मार दी गई।
गोली लगने से इंदरपुर निवासी रामू यादव (कमर में गोली), रसूलपुर निवासी बनारसी सिंह का बेटा समीर सिंह (14, सीने में गोली) और अभिषेक यादव (पेट में छर्रा) घायल हो गए। तीनों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान समीर सिंह ने दम तोड़ दिया। वह कक्षा 10 का छात्र था और परिवार का इकलौता बेटा था। रामू यादव ड्राइवर हैं और अभिषेक की हालत भी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, विवाद उसी समय हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ागांव थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल के निर्देश पर पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार और बड़ागांव पुलिस बल मौके पर तैनात है। दो पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं और सीसीटीवी फुटेज व लोकेशन खंगाली जा रही है। डीसीपी ने बताया कि दो पक्षों के बीच झगड़े में एक पक्ष ने फायरिंग की, जिसमें तीन लोग घायल हुए। कारणों की जांच जारी है।
