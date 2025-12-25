25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

वाराणसी

बाइक छीनने आए बदमाशों ने कर दी छात्र की हत्या, दो दोस्तों को भी मारी गोली

Varanasi News : वाराणसी में बाइक छीनने आए बदमाशों ने एक 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। समीर सिंह घर का इकलौता बेटा था। इस हमले में रामू यादव और अभिषेक को भी गोली लगी है।

2 min read
वाराणसी

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 25, 2025

बाइक छीनने आए बदमाशों ने हाईस्कूल के छात्र की कर दी हत्या, PC- Police

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक गोलीकांड हुआ, जिसमें बाइक छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 14 वर्षीय हाईस्कूल छात्र समीर सिंह की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश थे, जो वारदात के बाद पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए।

घटना रसूलपुर न्याय पंचायत के दयालपुर बगीचा के बाहर शाम करीब 6 बजे हुई। यहां सड़क पर पांच युवक खड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और गालियां देने लगे। देखते-ही-देखते उन्होंने पिस्टल निकाली और चार राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार, बदमाश रामू यादव की बाइक छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर अभिषेक यादव बैठा था। जब रामू और अभिषेक ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। पास से गुजर रहा समीर सिंह मारपीट देखकर मदद के लिए पहुंचा और बदमाशों से भिड़ गया, जिस पर उसे भी गोली मार दी गई।

ट्रामा सेंटर में हुई समीर की मौत

गोली लगने से इंदरपुर निवासी रामू यादव (कमर में गोली), रसूलपुर निवासी बनारसी सिंह का बेटा समीर सिंह (14, सीने में गोली) और अभिषेक यादव (पेट में छर्रा) घायल हो गए। तीनों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान समीर सिंह ने दम तोड़ दिया। वह कक्षा 10 का छात्र था और परिवार का इकलौता बेटा था। रामू यादव ड्राइवर हैं और अभिषेक की हालत भी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, विवाद उसी समय हुआ।

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही बड़ागांव थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल के निर्देश पर पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार और बड़ागांव पुलिस बल मौके पर तैनात है। दो पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं और सीसीटीवी फुटेज व लोकेशन खंगाली जा रही है। डीसीपी ने बताया कि दो पक्षों के बीच झगड़े में एक पक्ष ने फायरिंग की, जिसमें तीन लोग घायल हुए। कारणों की जांच जारी है।

पहले गला घोंटा…फिर आग लगाई; प्रेमिका के प्यार में पड़े शख्स ने मंगेतर को मार डाला
बलरामपुर
image

25 Dec 2025 09:32 pm

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

