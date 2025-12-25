बाइक छीनने आए बदमाशों ने कर दी छात्र की हत्या, दो दोस्तों को भी मारी गोली

घटना रसूलपुर न्याय पंचायत के दयालपुर बगीचा के बाहर शाम करीब 6 बजे हुई। यहां सड़क पर पांच युवक खड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और गालियां देने लगे। देखते-ही-देखते उन्होंने पिस्टल निकाली और चार राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार, बदमाश रामू यादव की बाइक छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर अभिषेक यादव बैठा था। जब रामू और अभिषेक ने विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। पास से गुजर रहा समीर सिंह मारपीट देखकर मदद के लिए पहुंचा और बदमाशों से भिड़ गया, जिस पर उसे भी गोली मार दी गई।