सब्जी खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन! रेलवे क्रॉसिंग पर मचा हड़कंप;VIDEO

सीतापुर : यूपी के सीतापुर जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी खरीदने के लिए कथित तौर पर ट्रेन की टॉवर वैगन को रोक दिया गया। आपने सही पढ़ा – सिर्फ एक पॉलीथिन सब्जी लेने के लिए पूरी ट्रेन को ठहरा दिया गया, जिससे क्रॉसिंग का बैरियर काफी देर बंद रहा और सड़क पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तरह वायरल हो रहा है और लोग रेलवे विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
वायरल वीडियो खैराबाद क्षेत्र के टप्पा खजुरिया रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि क्रॉसिंग का गेट बंद है और टॉवर वैगन (रेलवे मेंटेनेंस वाहन) रुकी हुई है। इसी बीच एक शख्स हाथ उतरता है और पॉलीथिन में सब्जी लेकर वैगन में चढ़ता है और फिर वैगन आगे बढ़ती है। इस छोटी सी 'सब्जी खरीदारी' की वजह से सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। बाइक, कार, ऑटो और ट्रक सवार काफी देर इंतजार करते रहे, गर्मी और धूल में परेशान होते नजर आए।
वीडियो शूट करने वाले राहगीर की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमें वह गुस्से में कह रहा है, 'भईया, सब्जी लेने के लिए पूरी ट्रेन रोक दी! ये क्या तरीका है?' आसपास खड़े लोग भी हल्ला मचा रहे हैं और एक-दूसरे से कहते सुनाई दे रहे हैं कि 'रेलवे वाले अपने ही नियम तोड़ रहे हैं।' कई लोग वीडियो में रेलवे अधिकारियों को टैग करते हुए कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो अब X (ट्विटर), फेसबुक और व्हाट्सएप पर तेजी से शेयर हो रहा है, हजारों व्यूज और कमेंट्स आ चुके हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार वीडियो वायरल होने से मामला गरमा गया है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, 'क्रॉसिंग पर अक्सर रेलवे कर्मचारी या ठेकेदार अपनी सुविधा के लिए गाड़ी रोक लेते हैं।
हालांकि, इस वीडियो की अभी तक रेलवे विभाग ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही किसी अधिकारी का बयान सामने आया है। राजस्थान पत्रिका वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला जोरदार चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि रेलवे के अपने नियमों की इतनी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो आम यात्रियों से सुरक्षा और अनुशासन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? फिलहाल देखना होगा विभाग क्या एक्शन लेता है।
