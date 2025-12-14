सब्जी खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन! रेलवे क्रॉसिंग पर मचा हड़कंप;VIDEO

सीतापुर : यूपी के सीतापुर जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी खरीदने के लिए कथित तौर पर ट्रेन की टॉवर वैगन को रोक दिया गया। आपने सही पढ़ा – सिर्फ एक पॉलीथिन सब्जी लेने के लिए पूरी ट्रेन को ठहरा दिया गया, जिससे क्रॉसिंग का बैरियर काफी देर बंद रहा और सड़क पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तरह वायरल हो रहा है और लोग रेलवे विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।