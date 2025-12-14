14 दिसंबर 2025,

रविवार

सीतापुर

पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर लेना चाहते हैं सोलर पंप तो आपके लिए जरूरी है यह खबर

PM KUSUM YOJNA : अगर आप पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। यहां आप कुसुम योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्रप्त कर सकते हैं।

सीतापुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 14, 2025

Image Generated by Gemini

PM KUSUM YOJNA :प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के तहत किसानों को एक बार फिर अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। इस योजना के लिए इच्छुक किसान 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल https://agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ ₹5000 की टोकन राशि भी ऑनलाइन जमा करानी अनिवार्य है। यदि आवेदन लक्ष्य से अधिक हुए तो समिति की मौजूदगी में ई-लॉटरी से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी या 10 एचपी क्षमता वाले सोलर पंप का चयन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए बोरिंग की न्यूनतम गहराई और व्यास की शर्तें पूरी करनी होंगी। उदाहरण के लिए, 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच बोरिंग आवश्यक है। सत्यापन के दौरान बोरिंग न मिलने पर टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन रद्द हो जाएगा।

ऑनलाइन जमा होगी राशि

बुकिंग कन्फर्म होने पर किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। इसके बाद निर्धारित समय सीमा में शेष किसान अंश की राशि इंडियन बैंक की किसी शाखा में चालान या ऑनलाइन जमा करानी होगी। सोलर पंप स्थापित होने के बाद उसकी जगह नहीं बदली जा सकती, अन्यथा पूरा अनुदान वसूल लिया जाएगा। साथ ही, लाभार्थी ट्यूबवेल पर भविष्य में बिजली कनेक्शन नहीं ले सकेंगे।

दोहित क्षेत्रों में नहीं मिलेगा कनेक्शन

योजना के तहत डीजल पंप को सोलर पंप में बदला जा सकता है। दोहित या अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप नहीं लगाए जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग न करने वाले किसानों को उद्यान विभाग से त्रिपक्षीय अनुबंध दिखाना होगा, वरना टोकन राशि जब्त हो जाएगी। किसान इस अवसर का लाभ उठाकर सिंचाई लागत कम कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। जल्द आवेदन करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

Updated on:

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर लेना चाहते हैं सोलर पंप तो आपके लिए जरूरी है यह खबर

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

