पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर लेना चाहते हैं सोलर पंप तो आपके लिए जरूरी है यह खबर

किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी या 10 एचपी क्षमता वाले सोलर पंप का चयन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए बोरिंग की न्यूनतम गहराई और व्यास की शर्तें पूरी करनी होंगी। उदाहरण के लिए, 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी के लिए 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच बोरिंग आवश्यक है। सत्यापन के दौरान बोरिंग न मिलने पर टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन रद्द हो जाएगा।