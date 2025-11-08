रेप नहीं कर पाया मेहताब तो किशोरी के साथ कर दिया बड़ा कांड… पहले भी कर चुका छेड़छाड़

सीतापुर : उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बिसवां क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार को एक 17 वर्षीय किशोरी का शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला। किशोरी के भाई ने आरोप लगाया कि मेहताब अपने चार साथियों के साथ घर में घुस आया और उसने किशोरी से दुष्कर्म करने की कोशिश की। बहन के विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी की पिटाई कर उसे फंदे से लटका दिया। आरोपी घर में मौजूद भांजी को धमकी देकर फरार हो गए।