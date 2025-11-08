मां नहीं झेल पाई बेटे की मौत का सदमा, हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा…खबर सुनते ही मां की भी चली गई जान

बेटे का शव देखकर मां ने तोड़ा दम, PC- X
हमीरपुर/जालौन : जालौन में एक ह्रदयविदारक घटना सामने आई है। यहां एक सैलून संचालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर बूढ़ी मां एकदम से सन्न हो गई और मां ने भी दम तोड़ दिया। गांव में मां-बेटे की अर्थियां एक साथ उठने से गांव में मातम छा गया।
उत्तर प्रदेश के जालौन के रेढ़र थाना क्षेत्र के बुढ़ावली गांव में यह घटना घटी। बुढ़ावली गांव निवासी हरि प्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना (39) अपने बड़े भाई हरी शंकर याज्ञिक (42) के साथ कस्बा माधौगढ़ के मालवीय नगर उत्तरी में रहते थे। दोनों भाई परिवार का भरण-पोषण करने के लिए सैलून की दुकान चलाते हैं।
हरी प्रकाश अपने सैलून में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। बड़े भाई हरी शंकर उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर उन्हें जिला अस्पताल उरई और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शुक्रवार को तड़के इलाज के दौरान हरी प्रकाश की मौत हो गई।
दोपहर में जब हरी प्रकाश का शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मां किशोरी देवी (72) बेटे का शव देखते ही बेसुध होकर गिर पड़ीं, इसके बाद वह न उठी। थोड़ी देर में ही किशोरी देवी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार हरी प्रकाश अविवाहित थे। हरी प्रकाश के पिता मायाराम का निधन करीब पांच साल पहले हो चुका था। दोनों शवों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है।
रेढ़र थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि सैलून संचालक हरी प्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सदमे में मां को भी दिल का दौरा पड़ गया था।
