Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हमीरपुर

मां नहीं झेल पाई बेटे की मौत का सदमा, हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा…खबर सुनते ही मां की भी चली गई जान

Mother Son Death News : हमीरपुर में बेटे की मौत का सदमा बूढ़ी मां नहीं झेल पाई। बेटे का शव देखते ही मां ने दम तोड़ दिया। बेटे को हार्ट अटैक आने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

हमीरपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 08, 2025

बेटे का शव देखकर मां ने तोड़ा दम, PC- X

हमीरपुर/जालौन : जालौन में एक ह्रदयविदारक घटना सामने आई है। यहां एक सैलून संचालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर बूढ़ी मां एकदम से सन्न हो गई और मां ने भी दम तोड़ दिया। गांव में मां-बेटे की अर्थियां एक साथ उठने से गांव में मातम छा गया।

उत्तर प्रदेश के जालौन के रेढ़र थाना क्षेत्र के बुढ़ावली गांव में यह घटना घटी। बुढ़ावली गांव निवासी हरि प्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना (39) अपने बड़े भाई हरी शंकर याज्ञिक (42) के साथ कस्बा माधौगढ़ के मालवीय नगर उत्तरी में रहते थे। दोनों भाई परिवार का भरण-पोषण करने के लिए सैलून की दुकान चलाते हैं।

काम करते वक्त उठा सीने में दर्द

हरी प्रकाश अपने सैलून में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। बड़े भाई हरी शंकर उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर उन्हें जिला अस्पताल उरई और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शुक्रवार को तड़के इलाज के दौरान हरी प्रकाश की मौत हो गई।

शव देख बेहोश हो गई मां

दोपहर में जब हरी प्रकाश का शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मां किशोरी देवी (72) बेटे का शव देखते ही बेसुध होकर गिर पड़ीं, इसके बाद वह न उठी। थोड़ी देर में ही किशोरी देवी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार हरी प्रकाश अविवाहित थे। हरी प्रकाश के पिता मायाराम का निधन करीब पांच साल पहले हो चुका था। दोनों शवों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है।

रेढ़र थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि सैलून संचालक हरी प्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सदमे में मां को भी दिल का दौरा पड़ गया था।

ये भी पढ़ें

Breaking News: ‘प्रिंसिपल ने मेरी बेइज्जती की, एग्जाम देने से रोका’, कॉलेज में ही छात्र ने खुद को कर दिया आग के हवाले
मुजफ्फरनगर
breaking student set himself on fire at college in muzaffarnagar know full story crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 04:05 pm

Published on:

08 Nov 2025 04:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / मां नहीं झेल पाई बेटे की मौत का सदमा, हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा…खबर सुनते ही मां की भी चली गई जान

बड़ी खबरें

View All

हमीरपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लोहे की रॉड मारकर फोड़ दिया पत्नी का सिर; खून से लथपथ लाश के साथ बेटे को किया बंद, दिल दहला देने वाला मामला

crime news husband murdered his wife with an iron rod after argument in hamirpur
हमीरपुर

शादी पहले युवती से आखिरी बार मिलने गया था युवक, परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला, सदमे में युवती ने किया यह कांड

हमीरपुर

गर्भवती महिला ने ससुराल को कहा बॉय-बॉय, बोली- वहां रास्ता ही नहीं… फिर दर्द हुआ तो क्या करूंगी

हमीरपुर

एंबुलेंस को बना दिया बुल’ऐंस’, गर्भवती को बैलगाड़ी पर ले जाने वाले वीडियो पर अखिलेश यादव का तंज

हमीरपुर

‘शेरू’ और ‘भूरा’ कहने पर डॉग ने अलग-अलग मालिकों के सामने हिलाई दुम! चक्कर में पुलिस…कुत्ता किसका?

hamirpur News, hamirpur Latest news, dog ownership, legal dispute, Labrador, police, witness, कुत्ता, मालिकाना, विवाद, पुलिस, गवाह
हमीरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.