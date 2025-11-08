मां नहीं झेल पाई बेटे की मौत का सदमा, हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा…खबर सुनते ही मां की भी चली गई जान

दोपहर में जब हरी प्रकाश का शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मां किशोरी देवी (72) बेटे का शव देखते ही बेसुध होकर गिर पड़ीं, इसके बाद वह न उठी। थोड़ी देर में ही किशोरी देवी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार हरी प्रकाश अविवाहित थे। हरी प्रकाश के पिता मायाराम का निधन करीब पांच साल पहले हो चुका था। दोनों शवों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है।