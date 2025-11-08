Breaking News: ‘प्रिंसिपल ने मेरी बेइज्जती की, एग्जाम देने से रोका’, कॉलेज में ही छात्र ने खुद को कर दिया आग के हवाले

आनन-फानन में प्रिंसिपल के साथ अन्य छात्र मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर झुलसे हुए छात्र को बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि छात्र 70 प्रतिशत से ज्यादा झुलस गया है। डॉक्टर्स ने छात्र की हालत नाजुक बताई है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि फीस जमा नहीं होने पर प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा देने से रोक दिया था। साथ ही छात्रों के सामने उसकी बेइज्जती भी की गई। इससे आहत होकर छात्र ने खौफनाक कदम उठाया।