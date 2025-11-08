Breaking News: ‘प्रिंसिपल ने मेरी बेइज्जती की, एग्जाम देने से रोका’, कॉलेज में ही छात्र ने खुद को कर दिया आग के हवाले

कॉलेज में ही छात्र ने खुद को कर दिया आग के हवाले। फोटो सोर्स-AI
Crime News: मुजफ्फरनगर में DAV कॉलेज के एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली। छात्र ने कॉलेज कैंपस में ही खुद को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वह चिल्लाते हुए कॉलेज के कमरे में गया। यहां उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया।
आनन-फानन में प्रिंसिपल के साथ अन्य छात्र मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर झुलसे हुए छात्र को बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि छात्र 70 प्रतिशत से ज्यादा झुलस गया है। डॉक्टर्स ने छात्र की हालत नाजुक बताई है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि फीस जमा नहीं होने पर प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा देने से रोक दिया था। साथ ही छात्रों के सामने उसकी बेइज्जती भी की गई। इससे आहत होकर छात्र ने खौफनाक कदम उठाया।
छात्र का नाम उज्जवल राणा बताया जा रहा है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें छात्र लोगों से कह रहा है, ''मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिंसिपल ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मेरी बेइज्जती की गई।'' खाकरोबान गांव का निवासी उज्जवल राणा BA सेकंड ईयर का छात्र है।
हालांकि, कॉलेज के प्राचार्य ने छात्र उज्जवल राणा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले को लेकर उनका कहना है कि किसी भी छात्र का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार फीस से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।
फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन कर दिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो उज्जवल राणा को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही छात्र के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
