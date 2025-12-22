मुस्लिम बॉय फ्रेंड संग मिलकर मामा के घर में लगाई सेंध, न्यू ईयर पार्टी के लिए 14 लाख लेकर फरार

जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर को गांधी कॉलोनी निवासी विकास डिंगरा ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी हो गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो दो संदिग्धों की पहचान हुई। पुलिस ने 22 दिसंबर को पंचवटी रोड स्थित हनुमान चौक के पास से दानिश हसन और मान्या मुखेजा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी की योजना बनाने और चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की।