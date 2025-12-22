मुस्लिम बॉय फ्रेंड संग मिलकर मामा के घर में लगाई सेंध, न्यू ईयर पार्टी के लिए 14 लाख लेकर फरार

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, चोरी के आरोपी कपल्स
मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र की गांधी कॉलोनी
से हैरान करने वाला मामला आया है। यहां एक युवती ने अपने मुस्लिम बॉय फ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही मामा के घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर की, चोरी की सूचना पर मुकदम दर्ज हुआ। पुलिस ने फास्ट एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर को गांधी कॉलोनी निवासी विकास डिंगरा ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी हो गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो दो संदिग्धों की पहचान हुई। पुलिस ने 22 दिसंबर को पंचवटी रोड स्थित हनुमान चौक के पास से दानिश हसन और मान्या मुखेजा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी की योजना बनाने और चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया कि मान्या मुखेजा और दानिश हसन देहरादून के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहां उनकी दोस्ती हुई थी। दोनों को न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से मान्या ने अपने मामा के घर चोरी की योजना बनाई। मान्या ने दानिश को घर के रिमोट कंट्रोल गेट का रिमोट, घर की लोकेशन और अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराईं। इसके बाद दानिश ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 अंगूठियां, 3 गले की चेन, 2 कड़े, 2 जोड़ी कान के टॉप्स, एक आईफोन 17 प्रो, एक घड़ी और गेट का वायरलेस रिमोट बरामद किया है। बरामद सोने के आभूषणों का कुल वजन लगभग 108 ग्राम बताया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए है। SSP संजय वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
