12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कार्बाइन से की फायरिंग, SP-CO बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण रहे सुरक्षित

मुजफ्फरनगर में तड़के पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश अमजद ढेर हो गया। कार्बाइन से की गई फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल हुए। जबकि एसपी-सीओ बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से बाल-बाल बचे। मौके से हथियार और लूटी बाइक बरामद।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Mahendra Tiwari

Feb 12, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

मुजफ्फरनगर में मंगलवार तड़के पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी अपराधी अमजद ढेर हो गया। जवाबी फायरिंग के दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हुए। जबकि कई अधिकारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोलियां धंस गईं। मौके से हथियार और लूटी बाइक बरामद हुई।

मुजफ्फरनगर जिले के बुढाना कोतवाली क्षेत्र में सुबह पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के कई अधिकारी बाल बाल बच गए। बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचाई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के हरसोली गांव का रहने वाला अमजद इलाके में देखा गया है। वह कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। बुढ़ाना और तितावी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। इसी दौरान अमजद लूटी हुई मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया।

पुलिस टीम ने रुकने का किया इशारा तो शुरू कर दी फायरिंग

पुलिस टीम ने उसे रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। पहले पिस्टल से गोलियां चलाईं और बाद में कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने वाहनों की आड़ लेकर जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी में अमजद घायल हो गया। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

सिपाही और चौकी इंचार्ज के हाथ में लगी गोली, Sp- CO के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली

मुठभेड़ में सिपाही अशफाक और कस्बा इंचार्ज संदीप चौधरी के हाथ में गोली लगी। दोनों का इलाज चल रहा है। एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ गजेंद्र सिंह और कोतवाल सुभाष अत्री की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगीं। जिससे वे बाल-बाल बचे। पुलिस की गाड़ियों पर भी गोलियों के निशान मिले और कुछ शीशे टूट गए। अमजद पर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। जिनमें लूट सहित कई गंभीर अपराध शामिल थे। पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और लूटी हुई बाइक बरामद की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कार्बाइन से की फायरिंग, SP-CO बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण रहे सुरक्षित

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

5 किलो गोल्ड लूटने का आरोपी मुठभेड़ में मारा गया, दरोगा और सिपाही को भी लगी गोली

rampur police encounter cow smuggler arrested three absconding
मुजफ्फरनगर

शादी से 3 दिन पहले प्रेमिका का काट डाला गला, फिर प्रेमी ने खुद भी जान दी

murder
मुजफ्फरनगर

पिता के निधन के बाद बेटे ने भी तोड़ा दम, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां, सिसक पड़ा पूरा गांव

Meerut, up news, hindi news, crime news, breaking news, truck hits bike of two brothers returning home aft, one dead, Meerut News in Hindi, Latest Meerut News in Hindi, Meerut Hindi Samachar, मेरठ, यूपी की खबरें, हिंदी समाचार, आज की ताजा खबर, दो भाइयों की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत
मुजफ्फरनगर

पहला प्यार बना बोझ, महिला ने नए प्रेमी संग मिलकर किया बॉयफ्रेंड का कत्ल, नाले में फेकी लाश

12 साल का इश्क, फिर खौफनाक अंत!
मुजफ्फरनगर

मौसम कल सुबह से बिगड़ेगा : यूपी में 1 फरवरी को झमाझम बारिश और वज्रपात की चेतावनी, ये जिले शामिल

1 फरवरी को बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.