पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कार्बाइन से की फायरिंग, SP-CO बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण रहे सुरक्षित

मुठभेड़ में सिपाही अशफाक और कस्बा इंचार्ज संदीप चौधरी के हाथ में गोली लगी। दोनों का इलाज चल रहा है। एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ गजेंद्र सिंह और कोतवाल सुभाष अत्री की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगीं। जिससे वे बाल-बाल बचे। पुलिस की गाड़ियों पर भी गोलियों के निशान मिले और कुछ शीशे टूट गए। अमजद पर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। जिनमें लूट सहित कई गंभीर अपराध शामिल थे। पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और लूटी हुई बाइक बरामद की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।