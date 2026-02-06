शादी से 3 दिन पहले प्रेमिका का काट डाला गला, फिर प्रेमी ने खुद भी जान दी

प्रगति की शादी की तारीख नजदीक आने से रोहित मानसिक रूप से टूट चुका था। गुरुवार को मौका पाकर वह प्रगति के घर पहुंचा। कमरे में कुछ देर बातचीत के बाद उसने नए चाकू से प्रगति की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद का भी गला काट लिया। पुलिस ने घटनास्थल से नया चाकू बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि रोहित ने वारदात से एक-दो दिन पहले ही चाकू खरीदा था और पूरी घटना की योजना पहले से बनाई गई थी।