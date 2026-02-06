शादी से 3 दिन पहले प्रेमिका का काट डाला गला, फिर प्रेमी ने खुद भी जान दी

प्रगति की फाइल फोटो।
मुजफ्फरनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक लड़की की शादी मेरठ के सरधना में तय हुई थी। 8 फरवरी को बारात आनी थी। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच गुरुवार को उसका प्रेमी घर पहुंचा। बातचीत के दौरान आवेश में आकर चाकू से लड़की का गला काट दिया। इसके बाद उसने खुद का भी गला रेत लिया। आरोपी और लड़की के एक ही गांव के हैं। दोनों का घर आमने-सामने है। दोनों दलित हैं।
जानसठ के गांव भलवा में रहने वाले रोहित और प्रगति की प्रेम कहानी का अंत बेहद खौफनाक तरीके से हुआ। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिजनों के विरोध के चलते उनके रास्ते अलग कर दिए गए। परिवारवालों ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। पिछले साल भी दोनों की शादी कहीं और तय की गई थी लेकिन इंकार कर दिया गया।
इस बार परिजनों ने पहले प्रगति और फिर रोहित की शादी तय की। प्रगति की शादी 8 फरवरी को तय थी, जबकि रोहित की बारात 28 फरवरी को तिगाई गांव जानी थी। हालांकि रोहित ने करीब 15 दिन पहले ही साफ कह दिया था कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा और सिर्फ प्रगति से ही मोहब्बत करता है। इसके चलते उसकी शादी टूट गई।
प्रगति की शादी की तारीख नजदीक आने से रोहित मानसिक रूप से टूट चुका था। गुरुवार को मौका पाकर वह प्रगति के घर पहुंचा। कमरे में कुछ देर बातचीत के बाद उसने नए चाकू से प्रगति की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद का भी गला काट लिया। पुलिस ने घटनास्थल से नया चाकू बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि रोहित ने वारदात से एक-दो दिन पहले ही चाकू खरीदा था और पूरी घटना की योजना पहले से बनाई गई थी।
बताया जा रहा है कि दोनों पहले गुरुग्राम में नौकरी करते थे। प्रगति निजी कंपनी में कार्यरत थी, जबकि रोहित कभी रोडवेज परिचालक तो कभी निजी नौकरी के बहाने गुरुग्राम आता-जाता रहता था। गांव में आमने-सामने घर होने के बावजूद दोनों का मिलना मुश्किल था। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है।
