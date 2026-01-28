NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मीरापुर पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों की करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे, मंदवाड़ा गांव और पड़ोसी जिले शामली में फैली हुई थी। SSP संजय कुमार वर्मा के मुताबिक, इस संपत्ति को जब्त करने के लिए दिल्ली की सफीना कोर्ट में रिपोर्ट भेजी गई थी। वहां से अनुमति मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इन दोनों भाइयों का आपराधिक इतिहास भी काफी पुराना है, इनके खिलाफ ना केवल मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में, बल्कि हरियाणा के पानीपत जिले में भी गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों भाई जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी करोड़ों की संपत्ति अब सरकार के अधीन है।