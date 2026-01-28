28 जनवरी 2026,

मुजफ्फरनगर

NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Muzaffarnagar Crime News: NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है।

मुजफ्फरनगर

image

Ravendra Mishra

Jan 28, 2026

गांजा तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गांजा तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क , फोटो सोर्स -X

Muzaffarnagar Crime News :उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा कसते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की करोड़ों रुपये की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को पूरी तरह कुर्क कर लिया है।

NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई है, जिसमें आरोपियों के आलीशान मकानों और जमीनों को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने पूरे इलाके में ढोल पिटवाकर मुनादी के साथ सीज किया है , ताकि आम जनता के बीच अपराधियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बुढ़ाना क्षेत्र के मंडवाड़ा गांव के रहने वाले लोकेंद्र और योगेंद्र के रूप में हुई है।

पुलिस ने जांच शुरू की

दोनों भाई काफी समय से गांजे की तस्करी के अवैध धंधे में शामिल थे। पुलिस ने जब इनके खिलाफ गहराई से जांच शुरू की, तो पता चला कि इन दोनों भाइयों ने तस्करी के जरिए खूब पैसा कमाया और उस काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए संपत्तियां अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीद रखी थीं। पुलिस ने इन सभी अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार की।

4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

मीरापुर पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों की करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे, मंदवाड़ा गांव और पड़ोसी जिले शामली में फैली हुई थी। SSP संजय कुमार वर्मा के मुताबिक, इस संपत्ति को जब्त करने के लिए दिल्ली की सफीना कोर्ट में रिपोर्ट भेजी गई थी। वहां से अनुमति मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इन दोनों भाइयों का आपराधिक इतिहास भी काफी पुराना है, इनके खिलाफ ना केवल मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में, बल्कि हरियाणा के पानीपत जिले में भी गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों भाई जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी करोड़ों की संपत्ति अब सरकार के अधीन है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

