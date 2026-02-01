दावत में रसमलाई खाना बना आफत, 200 लोगों के लगे उल्टी-दस्त, अस्पताल में भर्ती

बताया गया कि रात में दावत के कुछ घंटों बाद कई मेहमानों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते बीमार होने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। पवन अग्रवाल, धीरज मित्तल, सपना मित्तल, अंकित वत्स, सौरभ सैनी, राम व लखन शर्मा, संजीव राठी, मोहन सैनी समेत करीब दो दर्जन लोगों को तत्काल उपचार दिलाया गया। चुड़ियाला निवासी दीपक सहित कई अन्य ग्रामीणों की भी हालत बिगड़ गई।