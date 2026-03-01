“10 लाख की रंगदारी, 20 लाख में हत्या की सुपारी! ‘बदमाशों का देवता’ बताने वाला शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार”

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को जानकारी मिली कि रंगदारी मांगने वाले आरोपी बामनहेड़ी क्षेत्र के आसपास मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। संदिग्ध युवकों को घेरने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। और मौके से भागने लगे। पुलिस ने उन्हें रुकने और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वे लगातार गोली चलाते रहे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। और वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान प्रताप चौधरी के रूप में हुई है। जो थाना रामराज क्षेत्र के हुसैनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।