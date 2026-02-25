25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

कुटबा कांड: 12 साल बाद कोर्ट का फैसला, सभी 32 आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर में 2013 में भड़के साम्प्रदायिक दंगों से जुड़े एक अहम मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुटबा में दंगे के दौरान महिला समेत आठ लोगों की हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप में नामजद 32 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला करीब साढ़े 12 साल बाद आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Aman Pandey

Feb 25, 2026

High Court

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुटबा में करीब साढ़े 12 साल पहले हुए साम्प्रदायिक दंगे मामले में एसआईटी ने 36 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें चार की मौत हो चुकी है। शेष 32 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट नंबर-एक) की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां पर्याप्त और ठोस साक्ष्य न होने के आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

जानें पूरा मामला

घटना 7 सितंबर 2013 की है, जब जनपद में व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक हिंसा भड़की थी। पंचायत से लौट रही भीड़ पर कई गांवों में हमले हुए थे, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। आठ सितंबर की सुबह गांव कुटबा में भी हिंसा फैल गई। गांव निवासी इमरान की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ हथियारों से लैस होकर गांव में घुस आई थी। भीड़ के पास राइफल, बंदूक, तमंचे, तलवार और अन्य धारदार हथियार थे।

8 लोगों की चली गई थी जान

आरोप था कि हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की, मकानों में आग लगा दी और घरों से सामान व पशुधन लूट लिया। इस हिंसा में एक महिला सहित आठ लोगों की जान चली गई थी। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 05:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / कुटबा कांड: 12 साल बाद कोर्ट का फैसला, सभी 32 आरोपी बरी

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेटियों ने खीर में मिलाई नशे की गोलियां, फिर सब्जी वाले चाकू से पिता को काट डाला

murder pic
मुजफ्फरनगर

दावत में रसमलाई खाना बना आफत, 200 लोगों के लगे उल्टी-दस्त, अस्पताल में भर्ती

मुजफ्फरनगर

क्रांति सेना का लठ पूजन के बाद अल्टीमेटम…जहां मिलेंगे बंटी- बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली

क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी फोटो सोर्स x अकाउंट
मुजफ्फरनगर

पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कार्बाइन से की फायरिंग, SP-CO बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण रहे सुरक्षित

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
मुजफ्फरनगर

शादी से 3 दिन पहले प्रेमिका का काट डाला गला, फिर प्रेमी ने खुद भी जान दी

murder
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.