कुटबा कांड: 12 साल बाद कोर्ट का फैसला, सभी 32 आरोपी बरी

घटना 7 सितंबर 2013 की है, जब जनपद में व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक हिंसा भड़की थी। पंचायत से लौट रही भीड़ पर कई गांवों में हमले हुए थे, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। आठ सितंबर की सुबह गांव कुटबा में भी हिंसा फैल गई। गांव निवासी इमरान की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ हथियारों से लैस होकर गांव में घुस आई थी। भीड़ के पास राइफल, बंदूक, तमंचे, तलवार और अन्य धारदार हथियार थे।