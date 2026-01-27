कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, ‌मास्टरमाइंड का करीबी विकास वाराणसी-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

जांच में सामने आया है कि विकास सिंह नर्वे ही वह शख्स था, जिसने शुभम जायसवाल की पहचान बड़े तस्करों अमित टाटा और STF के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह से कराई। इन दोनों का साथ मिलते ही शुभम जायसवाल के कफ सिरप तस्करी का धंधा यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक फैल गया। पुलिस के मुताबिक, विकास ही इन बड़े खिलाड़ियों के बीच तालमेल बनाता था।