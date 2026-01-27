27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, ‌मास्टरमाइंड का करीबी विकास वाराणसी-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

UP Codeine Cough Syrup Case : उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरगना के खास विकास सिंह नर्वे को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Ravendra Mishra

Jan 27, 2026

कोडिन कफ सिरप तस्करी में विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार

कोडिन कफ सिरप तस्करी में विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार ,फोटो सोर्स - X

UP Codeine Cough Syrup Case : कोडिन कफ सिरप की तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल के सबसे खास सदस्य विकास सिंह नरवे को भारत- नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है।

जांच में जुटी पुलिस

जांच में सामने आया है कि विकास सिंह नर्वे ही वह शख्स था, जिसने शुभम जायसवाल की पहचान बड़े तस्करों अमित टाटा और STF के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह से कराई। इन दोनों का साथ मिलते ही शुभम जायसवाल के कफ सिरप तस्करी का धंधा यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक फैल गया। पुलिस के मुताबिक, विकास ही इन बड़े खिलाड़ियों के बीच तालमेल बनाता था।

विकास सिंह नर्वे पर कई मामले

विकास सिंह नर्वे का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वह काफी समय से पुलिस की नजर में था। वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में उसके खिलाफ तस्करी और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से जुड़े दर्जनों मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था।

संपत्तियों को किया कुर्क

उधर, वाराणसी और सोनभद्र पुलिस ने शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के नाम पर दर्ज संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। वाराणसी के भेलूपुर, सिगरा और चेतगंज के रामकटोरा जैसे इलाकों में स्थित इन तीन संपत्तियों की कीमत करीब 28 करोड़ रुपये है। पुलिस के मुताबिक, विकास न केवल शुभम जायसवाल का सबसे करीबी है, बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क का मुख्य रणनीतिकार भी है।

पूछताछ में खुलेगा राज

विकास की गिरफ्तारी के बाद अब कफ सिरप तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के उजागर होने की उम्मीद है। पुलिस को शक है कि यह गिरोह सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही नहीं, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं तक नशीली दवाओं की खेप भेजता था। पुलिस का कहना है कि विकास से पूछताछ के दौरान कई और बड़े नामों के खुलासे होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र, शंकराचार्य के सम्मान की मांग
मथुरा
दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 03:19 pm

Published on:

27 Jan 2026 03:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, ‌मास्टरमाइंड का करीबी विकास वाराणसी-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मणिकर्णिका घाट पर जाने के लिए अड़ा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस ने नहीं दी अनुमति

वाराणसी

पद्मश्री सम्मान से गदगद एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर, बोलीं-पीएम के शब्दों ने हौसला दिया

padm shree
वाराणसी

मणिकर्णिका घाट पर जाने को अड़ा सपा का प्रतिनिधिमंडल, सांसद वीरेंद्र सिंह की पुलिस से नोकझोंक

वाराणसी

स्टेट बैंक का क्लर्क लड़कियों के साथ धराया…वाराणसी पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, चार लड़कियां गिरफ्तार

Up news, Varanasi
वाराणसी

कोडीन कफ सिरप तस्करी पर शिकंजा: मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क, वाराणसी में पुलिस का एक्शन

sonbhadra codeine syrup network action varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.