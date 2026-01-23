दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र, शंकराचार्य के सम्मान की मांग

दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र ,फोटो सोर्स - X
Prayagraj Magh Mela controversy : प्रयागराज माघ मेला में प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रहे विवाद ने अब बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। इसी बीच मथुरा के हिंदूवादी नेता और श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से चिट्ठी लिखकर शंकराचार्य के सम्मान की मांग की है।
दिनेश फलाहारी का कहना है कि कुछ अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और उन्होंने शंकराचार्य भगवान का अपमान किया है। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ दिनेश फलाहारी ही नहीं, बल्कि ब्रज के कई बड़े संतों ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। महामंडलेश्वर रामदास महाराज और स्वामी अतुल कृष्ण दास ने कहा है कि जिन संतों की चोटी खींच कर जूतों से मारा गया उन अधिकारियों की जांच करके कार्रवाई करें और शंकराचार्य की पीठ साक्षात भगवान शिव की गद्दी के समान होती है और इस गद्दी का अपमान करना भारी पाप मोल लेने जैसा है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने बैठक कर बटुक ब्राह्मण और संतों के अपमान को लेकर अपनी नाराजगी जताई है।
दिनेश फलाहारी महाराज ने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर कहा है कि आप हिंदुओं के गौरव हैं और शंकराचार्य जी हिंदुओं के भगवान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके पैर छूते हैं, आप दोनों सनातनी संतों के जुबानी युद्ध में सपा और कांग्रेसी फायदा उठाने के लिए बिलबिला रहे हैं। माघ मेला में दिख रहे वीडियो से स्पष्ट हो चुका है कि साधु संतों का अधिकारियों के द्वारा अपमान हुआ है तो अधिकारी मांफी मांग कर इस पूरे प्रकरण को समाप्त कर सकते हैं। आप स्वयं विद्वान सनातनी महंत हैं, शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकने पर गऊ हत्या का पाप लगता है,आप अधिकारियों को माफी मांगने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें जिससे सोशल मीडिया पर सनातनियों द्वारा दिख रही नाराजगी को दूर कर सकें।
