दिनेश फलाहारी ने CM योगी को खून से लिखा पत्र, शंकराचार्य के सम्मान की मांग

दिनेश फलाहारी महाराज ने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर कहा है कि आप हिंदुओं के गौरव हैं और शंकराचार्य जी हिंदुओं के भगवान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके पैर छूते हैं, आप दोनों सनातनी संतों के जुबानी युद्ध में सपा और कांग्रेसी फायदा उठाने के लिए बिलबिला रहे हैं। माघ मेला में दिख रहे वीडियो से स्पष्ट हो चुका है कि साधु संतों का अधिकारियों के द्वारा अपमान हुआ है तो अधिकारी मांफी मांग कर इस पूरे प्रकरण को समाप्त कर सकते हैं। आप स्वयं विद्वान सनातनी महंत हैं, शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकने पर गऊ हत्या का पाप लगता है,आप अधिकारियों को माफी मांगने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें जिससे सोशल मीडिया पर सनातनियों द्वारा दिख रही नाराजगी को दूर कर सकें।