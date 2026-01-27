यूपी में हलचल: अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन पर संत समाज की प्रतिक्रिया, सनातन परंपरा से जुड़ने का खुला आमंत्रण

बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन और संत समाज की प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश की नौकरशाही में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक अधिकारी के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही, नैतिक साहस और सामाजिक समर्थन जैसे बड़े मुद्दों को भी सामने लाता है। आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम का राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।