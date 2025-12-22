22 दिसंबर 2025,

सोमवार

सम्भल

संभल में मुस्कान जैसी वारदात: सोते वक्त पति की हत्या, ग्राइंडर से किए शरीर के टुकड़े, नाले और गंगा में फेंके अवशेष

Sambhal Crime: उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कारोबारी पति की बेरहमी से हत्या कर दी। शव के टुकड़े कर नाले और गंगा में फेंके गए, जबकि 27 दिन बाद सड़े शव और टैटू से इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ।

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 22, 2025

sambhal wife boyfriend murder husband body pieces grinder case

संभल में मुस्कान जैसी वारदात | Photo Video Grab

Wife boyfriend murder husband Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड जैसी यह घटना अवैध संबंधों और बेरहमी की हदें पार करती नजर आती है। यहां एक पत्नी ने अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कारोबारी पति की नृशंस हत्या कर दी और शव के टुकड़े-टुकड़े कर सबूत मिटाने की कोशिश की।

लोहे की रॉड और हथौड़े से की गई निर्मम हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले सोते हुए राहुल के सिर पर लोहे की रॉड और जूते में कील ठोकने वाले हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को और भयावह रूप देते हुए ग्राइंडर मशीन से शव के कई टुकड़े कर दिए।

नाले और गंगा में फेंके गए शव के टुकड़े

हत्या के बाद आरोपियों ने शव के धड़ और कटे हाथ को घर से करीब 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया, जबकि सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया गया। पहचान छिपाने के लिए कपड़ों को भी जला दिया गया। पूरी वारदात को इस तरह अंजाम दिया गया कि कोई सबूत हाथ न लगे।

फर्जी गुमशुदगी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए पत्नी रूबी ने छह दिन बाद पति के लापता होने की झूठी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। करीब 27 दिन बाद पुलिस को नाले के किनारे पॉलिथीन में लिपटा सड़ा-गला आधा शव मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे।

टैटू से हुई मृतक की पहचान

शव की हालत इतनी खराब थी कि तत्काल पहचान नहीं हो सकी। पांच दिन बाद पोस्टमॉर्टम के दौरान कटे हुए हाथ पर ‘राहुल’ नाम का टैटू दिखा, जिसके बाद मृतक की पहचान थाना रजपुरा क्षेत्र के कस्बा गंवा निवासी 40 वर्षीय राहुल के रूप में हुई।

घर की तलाशी में मिले खून के सबूत

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी। घर की तलाशी में तख्त, लोहे की रॉड और बिजली के हीटर पर खून के सूखे धब्बे मिले। फोरेंसिक टीम ने सभी सामान कब्जे में लेकर लैब भेज दिया।

पड़ोसियों और बेटी से खुला अवैध रिश्तों का राज

पुलिस को पड़ोसियों से महिला के अवैध संबंधों की जानकारी मिली। मृतक की 10 साल की बेटी ने भी बयान दिया कि घर पर अक्सर दो-तीन लोग आते थे और चॉकलेट लाते थे। बच्ची के बयान ने पूरे मामले को और मजबूत कर दिया।

सख्ती से पूछताछ में टूटी पत्नी, जुर्म कबूला

कड़ी पूछताछ में पत्नी रूबी टूट गई और उसने बॉयफ्रेंड गौरव के साथ अफेयर कबूल कर लिया। उसने बताया कि 18 नवंबर की रात राहुल ने उसे गौरव के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद विवाद हुआ और तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।

सीसीटीवी से बचने के लिए की गई रेकी

आरोपियों ने शव के टुकड़े फेंकने से पहले रास्तों की रेकी की, ताकि कहीं भी सीसीटीवी कैमरे में न दिखें। रात का समय चुना गया, इसी कारण पुलिस को कोई फुटेज नहीं मिल सकी।

बेटी की मांग- सबको फांसी मिले

मृतक की बेटी ने पुलिस को बताया कि मम्मी-पापा में अक्सर झगड़ा होता था और एक व्यक्ति कहता था कि कुछ महीनों में वह ही सब संभालेगा। बच्ची ने रोते हुए कहा कि उसकी मां और जिसने भी उसके पिता की हत्या की, सभी को फांसी मिलनी चाहिए।

एसपी का बयान- कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने अपराध स्वीकार कर लिया है। शव काटने में इस्तेमाल ग्राइंडर बरामद कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी कर रही है।

संभल में मुस्कान जैसी वारदात: सोते वक्त पति की हत्या, ग्राइंडर से किए शरीर के टुकड़े, नाले और गंगा में फेंके अवशेष

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

