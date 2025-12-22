संभल में मुस्कान जैसी वारदात: सोते वक्त पति की हत्या, ग्राइंडर से किए शरीर के टुकड़े, नाले और गंगा में फेंके अवशेष

Wife boyfriend murder husband Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड जैसी यह घटना अवैध संबंधों और बेरहमी की हदें पार करती नजर आती है। यहां एक पत्नी ने अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कारोबारी पति की नृशंस हत्या कर दी और शव के टुकड़े-टुकड़े कर सबूत मिटाने की कोशिश की।