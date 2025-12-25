25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में बाइक सवार डकैतों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों ओर से चली गोलियां

Encounter : पुलिस का कहना है कि जिन युवकों से मुठभेड़ हुई हुई उन्होंने खतौली क्षेत्र में ही डकैती की वारदात को अंजाम दिया था।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Shivmani Tyagi

Dec 25, 2025

Muzaffarnagar

घायलों को ले जाती पुलिस ( प्रतीकात्मक )

Encounter : खतौली में गंगनहर की पटरी पर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम की डकैतों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो डकैतों को गोली लगी है। दोनों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस अब इनसे इनके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खतौली थाना क्षेत्र में डाली थी डकैती

जिन दो लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है पुलिस के अनुसार ये दोनों डकैत हैं। इन्होंने पिछले दिनों खतौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मद के एक घर में डकैती डाली थी। वारदात के बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि डकैती की घटना को अंजाम देने वाले दो डकैत गंगनहर के रास्ते भागने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस ने नहर की पटरी वाली रोड पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक बाइक पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हे संदिग्ध मानते हुए रुकने का इशारा किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

32 और 33 वर्ष के हैं दोनों डकैत ( Encounter )

इसके बाद आरोपी भागने लगे। पुलिस ने इन्हे आगे चलकर घेर लिया तो खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने एक बार फिर से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों को गोली लगी और दोनों मौके पर ही गिर पड़े। पुलिस ने इन्हो उठाया और अस्पताल लेकर पहुंची। पूछताछ में इन्होंने अपने नाम 32 वर्षीय मुसीर पुत्र तस्लीम निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर और 33 वर्षीय कासिफ पुत्र रहीस निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर बताए। इन्होंने बताया कि इनके फरार साथी कपिल उर्फ रावण पुत्र निर्दोष निवासी ग्राम नियामु थाना चरथावल और शुभम पुत्र निर्दाेष निवासी ग्राम नियामु थाना चरथावल और तुषार पुत्र भानू प्रताप निवासी शान्ति निकेतन कालोनी थाना कोतवाली बुलंदशहर हैं। अब पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 08:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मुजफ्फरनगर में बाइक सवार डकैतों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों ओर से चली गोलियां

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

3 करोड़ की ठगी करने वाला जेम्स गिफ्तार, जानिए कैसे बिछाया जाता था जाल

Police
मुजफ्फरनगर

मुस्लिम बॉय फ्रेंड संग मिलकर मामा के घर में लगाई सेंध, न्यू ईयर पार्टी के लिए 14 लाख लेकर फरार

Up news, muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

मूंछों पर ताव देकर बनाई रील, पुलिस ने की दवाई…”जेल जाने से तो नेता बनते हैं का सपना भी टूटा”

Up news, police, Muzaffar nagar,
मुजफ्फरनगर

फेसबुक गर्लफ्रेंड से संबंध बनाकर ले लिए छह लाख रुपये, इसके बाद खुली पोल तो…

Udaipur gang rape
मुजफ्फरनगर

सीएम से शिकायत का डर दिखाकर लोगों को ठगता था MCA पास, आठ बार जा चुका है जेल, अब…

Muzaffarnagar Police
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.