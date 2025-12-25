मुजफ्फरनगर में बाइक सवार डकैतों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों ओर से चली गोलियां

घायलों को ले जाती पुलिस ( प्रतीकात्मक )
Encounter : खतौली में गंगनहर की पटरी पर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम की डकैतों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो डकैतों को गोली लगी है। दोनों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस अब इनसे इनके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जिन दो लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है पुलिस के अनुसार ये दोनों डकैत हैं। इन्होंने पिछले दिनों खतौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मद के एक घर में डकैती डाली थी। वारदात के बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि डकैती की घटना को अंजाम देने वाले दो डकैत गंगनहर के रास्ते भागने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस ने नहर की पटरी वाली रोड पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक बाइक पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हे संदिग्ध मानते हुए रुकने का इशारा किया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।
इसके बाद आरोपी भागने लगे। पुलिस ने इन्हे आगे चलकर घेर लिया तो खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने एक बार फिर से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों को गोली लगी और दोनों मौके पर ही गिर पड़े। पुलिस ने इन्हो उठाया और अस्पताल लेकर पहुंची। पूछताछ में इन्होंने अपने नाम 32 वर्षीय मुसीर पुत्र तस्लीम निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर और 33 वर्षीय कासिफ पुत्र रहीस निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर बताए। इन्होंने बताया कि इनके फरार साथी कपिल उर्फ रावण पुत्र निर्दोष निवासी ग्राम नियामु थाना चरथावल और शुभम पुत्र निर्दाेष निवासी ग्राम नियामु थाना चरथावल और तुषार पुत्र भानू प्रताप निवासी शान्ति निकेतन कालोनी थाना कोतवाली बुलंदशहर हैं। अब पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है।
