मुजफ्फरनगर में बाइक सवार डकैतों से पुलिस की मुठभेड़, दोनों ओर से चली गोलियां

इसके बाद आरोपी भागने लगे। पुलिस ने इन्हे आगे चलकर घेर लिया तो खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने एक बार फिर से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों को गोली लगी और दोनों मौके पर ही गिर पड़े। पुलिस ने इन्हो उठाया और अस्पताल लेकर पहुंची। पूछताछ में इन्होंने अपने नाम 32 वर्षीय मुसीर पुत्र तस्लीम निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर और 33 वर्षीय कासिफ पुत्र रहीस निवासी लद्दावाला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर बताए। इन्होंने बताया कि इनके फरार साथी कपिल उर्फ रावण पुत्र निर्दोष निवासी ग्राम नियामु थाना चरथावल और शुभम पुत्र निर्दाेष निवासी ग्राम नियामु थाना चरथावल और तुषार पुत्र भानू प्रताप निवासी शान्ति निकेतन कालोनी थाना कोतवाली बुलंदशहर हैं। अब पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है।