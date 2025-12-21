मूंछों पर ताव देकर बनाई रील, पुलिस ने की दवाई…”जेल जाने से तो नेता बनते हैं का सपना भी टूटा”

कोर्ट में पेशी के दौरान तीनों आरोपी हथकड़ी पहने हुए कोर्ट परिसर के बाहर बैठे थे। उनके साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इसी दौरान आरोपियों ने हंसते हुए और मूंछों पर ताव देते हुए एक फिल्मी डायलॉग पर रील बनवाई। रील में आरोपी कहते नजर आए कि थाने में एक-दो घंटे रहने से क्या फर्क पड़ता है और जेल जाने से तो नेता बनते हैं। यह रील सोशल मीडिया पर डाल दी गई, जो बहुत तेजी से वायरल हो गई।