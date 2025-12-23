3 करोड़ की ठगी करने वाला जेम्स गिफ्तार, जानिए कैसे बिछाया जाता था जाल

पकड़ा गया आभियुक्त टेलीग्राम के जरिए लोगों के मोबाइल फोन की मिरर करतका था। लोगों के फोन पर एपीके फाइल भेजता था। जैसे ही मोबाइल फोन यूजर इस फाइल को ऑपन करता था तो उसके पूरे फोन का एक्सेस जेम्स के पास पहुंच जाता था। इस तरह जेम्स मोबाइल फोन का सारा डाटा चोरी कर लेता था और फिर इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ठगी का खेल शुरू होता था। इस तरह से इसने तीन करोड़ 9 लाख रुपये से भी अधिक की ठगी की थी।