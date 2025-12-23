23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

3 करोड़ की ठगी करने वाला जेम्स गिफ्तार, जानिए कैसे बिछाया जाता था जाल

Cyber Crime : पकड़े गए आरोपी का असली नाम खालिद है जो विदेश से लाए सिम कार्ड के जरिए ठगी करता था।

3 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Shivmani Tyagi

Dec 23, 2025

Police

पकड़ा गया आरोपी और पूरे मामले की जानकारी देती एसपी क्राइम इंदु सिदार्थ

Cyber Crime सोशल मीडिया के जरिए मोबाइल फोन पर एपीके APK फाइल भेजकर तीन करोड़ से भी अधिक की ठगी करने वाले 'जेम्स' को मुजफ्फरनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बैंक खाते में पड़ी 50 लाख रुपये की रकम को भी फ्रीज करवा दिया गया है। इसके कनेक्शन नेपाल और कम्बोडिया से जुड़े थे।

टेलीग्राम के जरिए करता था फ्रॉड

पकड़ा गया आभियुक्त टेलीग्राम के जरिए लोगों के मोबाइल फोन की मिरर करतका था। लोगों के फोन पर एपीके फाइल भेजता था। जैसे ही मोबाइल फोन यूजर इस फाइल को ऑपन करता था तो उसके पूरे फोन का एक्सेस जेम्स के पास पहुंच जाता था। इस तरह जेम्स मोबाइल फोन का सारा डाटा चोरी कर लेता था और फिर इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ठगी का खेल शुरू होता था। इस तरह से इसने तीन करोड़ 9 लाख रुपये से भी अधिक की ठगी की थी।

बैंक खाते में मिली 50 लाख की रकम

मुजफ्फरनगर पुलिस पिछले काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सफलता मिली और जेम्स उर्फ खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बैंक खाते से 50 लाख रुपये की रकम मिली है। इस रकम को फ्रीज करवा दिया गया है। अब इस रकम को उन लोगों को दिया जाएगा जिनके साथ इसने ठगी की थी।

मुजफ्फरनगर के सचिन ने की थी शिकायत

एसपी क्राइम मुजफ्फरनगर इंदू सिदार्थ ने बताया कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले सचिन कुमार निवासी नई मण्डी ने शिकायत करते हुए बताया था कि, सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर उनकी एक व्यक्ति से मित्रता हुई थी। इस फेसबुक मित्र ने उनसे रुपये निवेश करने तथा निवेश पर ज्यादा लाभ दिलाने का झांसा देकर कुल तीन करोड़ 9 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

सोशल मीडिया पर थे अंग्रेजी नाम ( Cyber Crime )

मुकदमें की जांच में मौहम्मद माज पुत्र मौहम्मद शब्बर हसन और अम्बरीश मिश्रा पुत्र त्रिलोकीनाथ मिश्रा को पुलिस ने सात दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी जेम्स नाम सामने आया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर इसने अपना नाम जेम्स और जॉर्डन रखा हुआ था। इसे पकड़ा गया तो इसने अपना असली नाम खालिद पुत्र इनामूलहक निवासी साईपुरम थाना कोतवाली नगर जिला बाराबंकी और मूल निवासी दिलदार नगर जनपद गाजीपुर बताया।

नौकरी की तलाश में बना ठग ( Cyber Crime )

पकड़े गए 24 वर्षीय आरोपी ने पुलिस को बताया कि, इसने पुलिस को बताया कि इसने बाबू बनारसीदास यूनिवर्सटी से BHMCT से ग्रेजूएशन की। नौकरी की तलाश कर रहा था तभी इसकी मुलाकात सार्थक निवासी बाराबंकी से हुई। सार्थक इन्वेस्ट के नाम पर लोगों से पैसे का लेन देन करता था। इसने बताया कि करीब सात महीने के इसने सार्थक को 40 लाख रुपये दिए। सार्थक ने इससे वादा किया था कि सारी रकम 40 प्रतिशत के मुनाफे के साथ वापस करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

नेपाल से लाया मोबाइल सिम कार्ड

इसके बाद जब सार्थक से पैसों की मांग करता रहा तो सार्थक ने इसकी मुलाकात बाराबांकी के रहने वाले अमान से कराई। इसके बाद पकड़ा गया आरोपी नेपाल में अमान से मिला। अमान ने बताया कि वो लोग आसानी से कम्बोडिया, चीन, सिंगापुर में रहकर भारत में रहने लोगों को ठगते हैं। इसने यही से ठगी का तरीका सीखा और फिर नेपाल से एक नेपाली मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर भारत ले आया।

पुलिस कर रही और जानकारी

इसके बाद इसने जार्डन और जेम्स के नाम से टेलीग्राम पर पेज बनाये। यहीं से इसने ठगी का खेल शुरू किया। पकड़े गया आरोपी अब तक 50 से अधिक लोगों के बैंक खातों से लेनदेन कर चुका है। पकड़े गए आरोपी जेम्स उर्फ जॉर्डन उर्फ खालिद के बैंक खाते से करीब 50 लाख रुपये की रकम मिली है जिसे सीज कर दिया गया है। अब इसके बारे में और जानकारी हांसिल की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 09:46 pm

Published on:

23 Dec 2025 09:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / 3 करोड़ की ठगी करने वाला जेम्स गिफ्तार, जानिए कैसे बिछाया जाता था जाल

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुस्लिम बॉय फ्रेंड संग मिलकर मामा के घर में लगाई सेंध, न्यू ईयर पार्टी के लिए 14 लाख लेकर फरार

Up news, muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

मूंछों पर ताव देकर बनाई रील, पुलिस ने की दवाई…”जेल जाने से तो नेता बनते हैं का सपना भी टूटा”

Up news, police, Muzaffar nagar,
मुजफ्फरनगर

फेसबुक गर्लफ्रेंड से संबंध बनाकर ले लिए छह लाख रुपये, इसके बाद खुली पोल तो…

मुजफ्फरनगर

सीएम से शिकायत का डर दिखाकर लोगों को ठगता था MCA पास, आठ बार जा चुका है जेल, अब…

Muzaffarnagar Police
मुजफ्फरनगर

पुलिस ने उतरवाया लाउडस्पीकर तो मस्जिद के मुतवल्ली ने दी गला काटने की धमकी, जानिए फिर क्या हुआ

Moz
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.