हमीरपुर

विवाह में मची लूट, चिप्स लेकर भागा दूल्हा… देखती रह गई दुल्हन

Hamirpur Wedding Chips Looting Viral Video : हमीरपुर के सामूहिक विवाह में चिप्स और खाने की चीजों पर लूट मच गई। यहां एक दूल्हा चिप्स के पैकेट लूट ले गया। इस अफऱा-तफरी के माहौल में एक बच्चे का हाथ झुलस गया।

हमीरपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 26, 2025

विवाह में आलू-पकौड़ा और चिप्स के पैकेट लूटते लोग, PC- Patrika

हमीरपुर : हमीरपुर के एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों ने जलपान काउंटर पर ऐसी भगदड़ मचाई कि आलू-पकौड़ा और चिप्स के पैकेट लूट लिए गए। इस दौरान एक मासूम बच्चे का हाथ गर्म चाय में डूब गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कार्यक्रम स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 380 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इनमें तीन मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे, जिन्होंने निकाह किया। आयोजन भले ही भव्य था, लेकिन जलपान व्यवस्था ने सारी साख पर पानी फेर दिया।

जलपान काउंटर खुलते ही मची लूट

जैसे ही जलपान काउंटर खुला, भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक-दूसरे को धक्का देकर आलू-पकौड़ा और चिप्स के पैकेट छीनने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग पैकेट लेकर भाग रहे हैं, जबकि काउंटर के आसपास सामान बिखरा पड़ा है। सबसे दुखद पहलू यह रहा कि इस अफरा-तफरी में एक छोटा बच्चा गर्म चाय की केतली से झुलस गया।

एक दूल्हा चिप्स का पैकेट लेकर भागा

बारात में आए लोगों के साथ-साथ दूल्हे भी पीछे नहीं रहे। वह भी जबरदस्त तरीके से सामान लूट रहे थे। एक दूल्हा तो चिप्स के पैकेट लेकर भाग गया। उसकी दुल्हन यह देखकर हंस पड़ी।

हैरानी की बात यह है कि भगदड़ के समय कोई जिम्मेदार अधिकारी या सुरक्षाकर्मी मौके पर नजर नहीं आया। कार्यक्रम की इस व्यवस्था पर अब हर तरफ सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

26 Nov 2025 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / विवाह में मची लूट, चिप्स लेकर भागा दूल्हा… देखती रह गई दुल्हन

