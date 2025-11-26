विवाह में मची लूट, चिप्स लेकर भागा दूल्हा… देखती रह गई दुल्हन

हमीरपुर : हमीरपुर के एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों ने जलपान काउंटर पर ऐसी भगदड़ मचाई कि आलू-पकौड़ा और चिप्स के पैकेट लूट लिए गए। इस दौरान एक मासूम बच्चे का हाथ गर्म चाय में डूब गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।