Winter Vacation 2025: यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? यहां जारी हो चुकी है लिस्ट

फिलहाल जम्मू–कश्मीर में विंटर वेकेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्री-प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां 26 नवंबर से शुरू हो गई हैं। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई 1 दिसंबर तक चलेगी, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए छुट्टियां 11 दिसंबर से लागू होंगी। जम्मू–कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे पहुंचने के कारण राज्य सरकार ने समय से पहले छुट्टियों का निर्णय लिया है।