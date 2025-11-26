Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Winter Vacation 2025: यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? यहां जारी हो चुकी है लिस्ट

Winter Vacation 2025: यूपी के स्कूलों में कब से सर्दियों की छुट्टियां पड़ने वाली है? जानिए किस राज्य ने सर्दियों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 26, 2025

when will uttar pradesh schools begin winter vacations list released in jammu and kashmir

यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? फोटो सोर्स-AI

Winter Vacation 2025: सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार बच्चों को रहता है। हर साल की तरह इस बार भी सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्कूलों की विंटर छुट्टियों का कैलेंडर जारी करेंगी। आमतौर पर विंटर वेकेशन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी 7 दिनों के लिए तय रहता है, जिसमें क्रिसमस की छुट्टी भी शामिल होती हैं।

1 जनवरी तक खुल जाते हैं स्कूल

1 जनवरी से स्कूल फिर से खुल जाते हैं। हालांकि कई बार मौसम की स्थिति खराब होने पर जिला प्रशासन छुट्टियों में बदलाव भी करता है। अगर इस साल भी ठंड और कोहरा ज्यादा बढ़ता है, तो छुट्टियां बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी।

Winter Vacation in UP 2025: यूपी में कब से शुरू होगी सर्दियों की छुट्टियां

यूपी में इस बार भी विंटर वेकेशन की शुरुआत 25 दिसंबर से होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के ज्यादातर स्कूल और कॉलेज क्रिसमस से बंद हो जाते हैं।

यूपी में सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से हो सकती है शुरू

हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, लेकिन पिछले सालों को देखते हुए यही पैटर्न माना जा रहा है कि 25 दिसंबर से स्कूल बंद हो जाएंगे। नए साल से दोबारा खुलेंगे। हालांकि ठंड बढ़ती है तो छुट्टियों की बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल 25 दिसंबर से छुट्टियां शुरू होने की संभावना मजबूत है।

छुट्टियों के लेकर कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन?

कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में विंटर वेकेशन को लेकर अंतिम नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल स्टूडेंट्स और अभिभावकों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और अपने जिले के DEO कार्यालय से जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

किस राज्य में विंटर वेकेशन घोषित

फिलहाल जम्मू–कश्मीर में विंटर वेकेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्री-प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां 26 नवंबर से शुरू हो गई हैं। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई 1 दिसंबर तक चलेगी, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए छुट्टियां 11 दिसंबर से लागू होंगी। जम्मू–कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे पहुंचने के कारण राज्य सरकार ने समय से पहले छुट्टियों का निर्णय लिया है।

ये भी पढ़ें

कांपते हाथों से PM मोदी ने राम मंदिर में लहराई ध्वजा; अतिथियों के साथ संतों तक….सभी की आंखें हुई नम!
अयोध्या
pm narendra modi hoisted flag at ram temple with trembling hands everyone eyes became moist see photos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Winter Vacation 2025: यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? यहां जारी हो चुकी है लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

झाड़ियों से मिली 161 जैलेटिन ट्यूब मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार! पूछताछ में बताई फिल्मी कहानी

लखनऊ

CBI ने लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, सरगना गिरफ्तार, 52 लैपटॉप और 14 लाख कैश बरामद

विकासनगर से पकड़ा गया फर्जी कॉल सेंटर, 52 लैपटॉप और 14 लाख कैश बरामद (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Neha Singh Rathore Controversial Post : पोस्ट ने करवाया बवाल, जमानत खारिज होते ही नेहा की दुनिया उलटी-UP पुलिस हर ठिकाने पर कर रही दबिश

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत, UP पुलिस ने तेज की तलाश (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

UP Weather: कड़क ठंड की दस्तक, घने कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश,अगले 48 घंटे जनजीवन और मुश्किल बनाने को तैयार

अगले 48 घंटे में तापमान में और गिरावट, कई जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

Murder: नंबर ब्लॉक किया तो तिलमिलाया सनकी आशिक, घर में घुसकर प्रियांशी की मासूम जिंदगी तड़पकर छीन ली

यूपी का सनकी किलर: छात्रा ने नंबर ब्लॉक किया तो कटर से काट दी गर्दन (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.