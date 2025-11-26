Winter Vacation 2025: यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? यहां जारी हो चुकी है लिस्ट

यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? फोटो सोर्स-AI
Winter Vacation 2025: सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार बच्चों को रहता है। हर साल की तरह इस बार भी सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्कूलों की विंटर छुट्टियों का कैलेंडर जारी करेंगी। आमतौर पर विंटर वेकेशन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी 7 दिनों के लिए तय रहता है, जिसमें क्रिसमस की छुट्टी भी शामिल होती हैं।
1 जनवरी से स्कूल फिर से खुल जाते हैं। हालांकि कई बार मौसम की स्थिति खराब होने पर जिला प्रशासन छुट्टियों में बदलाव भी करता है। अगर इस साल भी ठंड और कोहरा ज्यादा बढ़ता है, तो छुट्टियां बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी।
यूपी में इस बार भी विंटर वेकेशन की शुरुआत 25 दिसंबर से होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के ज्यादातर स्कूल और कॉलेज क्रिसमस से बंद हो जाते हैं।
हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, लेकिन पिछले सालों को देखते हुए यही पैटर्न माना जा रहा है कि 25 दिसंबर से स्कूल बंद हो जाएंगे। नए साल से दोबारा खुलेंगे। हालांकि ठंड बढ़ती है तो छुट्टियों की बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल 25 दिसंबर से छुट्टियां शुरू होने की संभावना मजबूत है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में विंटर वेकेशन को लेकर अंतिम नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल स्टूडेंट्स और अभिभावकों को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और अपने जिले के DEO कार्यालय से जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
फिलहाल जम्मू–कश्मीर में विंटर वेकेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्री-प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां 26 नवंबर से शुरू हो गई हैं। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई 1 दिसंबर तक चलेगी, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए छुट्टियां 11 दिसंबर से लागू होंगी। जम्मू–कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे पहुंचने के कारण राज्य सरकार ने समय से पहले छुट्टियों का निर्णय लिया है।
