नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आ जाएं… मिलेगा पूरा सम्मान – शिवपाल यादव

शिवपाल यादव ने ब्राह्मण विधायकों को सपा में आने का दिया आमंत्रण
राजधानी लखनऊ में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद मंगलवार को 52 विधायकों ने सहभोज के बहाने एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक (पंचानंद पाठक) के लखनऊ स्थित आवास पर हुई। भाजपा विधायकों की इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा तंज कसा और कहा कि नाराज विधायक सपा के साथ आ जाएं। उनका भरपूर सम्मान होगा।
शिवपाल यादव ने आगे कहा कि बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा में ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। 52 भाजपा विधायकों की इस बैठक के बाद यूपी राजनीतिक सियासी पारा चढ़ गया। शिवपाल यादव ने कहा बैठकें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि भाजपा पार्टी के नेताओं में असंतोष पनप रहा है।
शिवपाल यादव ने दावा किया कि उनकी(विधायकों) सरकार से कोई नाराजगी होगी। इसीलिए बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी में जातिवाद है इसलिए तो वो लोग नाराज हैं लेकिन हम तो समाजवादी लोग है वो हमारे साथ आएं उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अफसरों की मनमानी और ब्राह्मणों की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई गई और चर्चा की गई है। इस बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आलाकमान के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।
भाजपा विधायक पीएन पाठक ने बैठक को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इसे किसी राजनीतिक रणनीति या गुटबाजी से जोड़कर देखना गलत है। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले विधानसभा में बैठे-बैठे बातचीत के दौरान लिट्टी-चोखा कार्यक्रम का विचार आया था। संयोग से उनके घर पर इसकी व्यवस्था संभव थी, इसलिए सभी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अनौपचारिक और सामाजिक मुलाकात थी, जिसमें संगठन और विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई।
पीएन पाठक ने कहा, 'जब लोग आपस में बैठते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चों, परिवार और समाज की बातें होती हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। विपक्ष बेवजह इसे मुद्दा बना रहा है क्योंकि उनके पास कोई ठोस सवाल नहीं है।' उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज शुरू से बीजेपी के साथ रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। समाज को लेकर अगर कहीं कोई समस्या आती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वे अपने समाज के साथ खड़े हों।
