ग्रेटर नोएडा

पढ़ाई से तंग आ चुकी हूं… अब मुझे नहीं जीना; सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने की आत्महत्या

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक बीटेक की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा और कहा कि अब मैं पढ़ाई से तंग आ चुकी हूं।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 24, 2025

ग्रेटर नोएडा के एक छात्रावास में छात्रा ने किया सुसाइड, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक निजी कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने होस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। मृतक छात्र की पहचान आकाशदीप के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था।

वह ग्रेटर नोएडा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था और होस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र काफी समय से पढ़ाई के दबाव और मानसिक तनाव में था। पुलिस को मौके से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्र ने अपनी मानसिक स्थिति और आत्महत्या के कारणों का जिक्र किया है।

मम्मी-पापा मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही…

सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि वह पढ़ाई से तंग आ चुका है और इस स्थिति में आगे जीना उसके लिए मुश्किल हो गया है। उसने नोट में यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है और वह खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है। छात्र ने अपने परिवार, खासकर माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। सुसाइड नोट के अनुसार, छात्र ने यह भी लिखा कि वह लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। पढ़ाई का दबाव, भविष्य की चिंता और मानसिक तनाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था।

अब यही विकल्प बचा…लिखकर लगा ली फांसी

अंत में उसने लिखा कि अब उसे यह सब खत्म करना ही बेहतर लगा और इसके लिए उसने सभी से माफी मांगी। होस्टल के अन्य छात्रों ने जब कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देखा और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने इसकी सूचना होस्टल प्रशासन को दी। दरवाजा तोड़े जाने पर छात्र का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। नॉलेज पार्क थाना पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।

