पढ़ाई से तंग आ चुकी हूं… अब मुझे नहीं जीना; सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने की आत्महत्या

सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि वह पढ़ाई से तंग आ चुका है और इस स्थिति में आगे जीना उसके लिए मुश्किल हो गया है। उसने नोट में यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है और वह खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है। छात्र ने अपने परिवार, खासकर माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। सुसाइड नोट के अनुसार, छात्र ने यह भी लिखा कि वह लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। पढ़ाई का दबाव, भविष्य की चिंता और मानसिक तनाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था।