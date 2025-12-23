गुमनाम भक्त ने कर्नाटक से अयोध्या भेजी श्री रामलला की 10 फीट की विशेष रत्न जड़ित सोने की प्रतिमा

कर्नाटक से आई रामलला की रत्न जड़ित मूर्ति, PC- IANS
अयोध्या : अयोध्या के राम मंदिर परिसर में अब रामलला की एक और बेहद खास और भव्य प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। यह कोई आम प्रतिमा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सोने, हीरे और रत्नों से जड़ी हुई है। इसे खासतौर पर कर्नाटक से तैयार करवाकर अयोध्या भेजा गया है। भगवान राम की इस रत्न जड़ित प्रतिमा का आगमन और स्थापना मंदिर परिसर में नई ऊर्जा और भक्ति की भावना को और मजबूत करेगी। यह प्रतिमा कर्नाटक से एक गुमनाम भक्त ने भेजी है।
जानकारी के मुताबिक, इस प्रतिमा का वजन लगभग पांच क्विंटल है। इसकी ऊंचाई 10 फीट है, जबकि चौड़ाई 8 फीट है। इसे लाने की पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी के साथ की गई ताकि कोई नुकसान न हो।
इस प्रतिमा को मंदिर परिसर के अंगद टीला के पास, संत तुलसीदास के मंदिर के समीप स्थापित किया जाएगा। इसका अनावरण समारोह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा और इसमें संत-महंतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि कला और शिल्पकला के लिहाज से भी खास है क्योंकि इस प्रतिमा का निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक शिल्पकला से किया गया है।
श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन के लिए यह एक बेहद खास अवसर माना जा रहा है। जैसे ही यह प्रतिमा परिसर में लाई गई, वहां की भीड़ और उत्साह दोनों ही देखने लायक थे। प्रतिमा के सोने, हीरे और रत्नों की चमक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी जानकारी साझा की गई। ट्रस्ट ने बताया कि यह प्रतिमा भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा प्रतीक होगी। श्रद्धालु इसे देखने और दर्शन करने के लिए काफी उत्साहित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस विशेष प्रतिमा के आने से मंदिर परिसर और भी भव्य और आकर्षक नजर आएगा।
