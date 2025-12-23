गुमनाम भक्त ने कर्नाटक से अयोध्या भेजी श्री रामलला की 10 फीट की विशेष रत्न जड़ित सोने की प्रतिमा

अयोध्या : अयोध्या के राम मंदिर परिसर में अब रामलला की एक और बेहद खास और भव्य प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। यह कोई आम प्रतिमा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सोने, हीरे और रत्नों से जड़ी हुई है। इसे खासतौर पर कर्नाटक से तैयार करवाकर अयोध्या भेजा गया है। भगवान राम की इस रत्न जड़ित प्रतिमा का आगमन और स्थापना मंदिर परिसर में नई ऊर्जा और भक्ति की भावना को और मजबूत करेगी। यह प्रतिमा कर्नाटक से एक गुमनाम भक्त ने भेजी है।