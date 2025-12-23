23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

अयोध्या

गुमनाम भक्त ने कर्नाटक से अयोध्या भेजी श्री रामलला की 10 फीट की विशेष रत्न जड़ित सोने की प्रतिमा

Ram Lalla New Gold Idol : अयोध्या के राम मंदिर परिसर में अब रामलला की एक और बेहद खास प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या पहुंची है। इसकी ऊंचाई 10 फीट है, जबकि चौड़ाई 8 फीट है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 23, 2025

कर्नाटक से आई रामलला की रत्न जड़ित मूर्ति, PC- IANS

अयोध्या : अयोध्या के राम मंदिर परिसर में अब रामलला की एक और बेहद खास और भव्य प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। यह कोई आम प्रतिमा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सोने, हीरे और रत्नों से जड़ी हुई है। इसे खासतौर पर कर्नाटक से तैयार करवाकर अयोध्या भेजा गया है। भगवान राम की इस रत्न जड़ित प्रतिमा का आगमन और स्थापना मंदिर परिसर में नई ऊर्जा और भक्ति की भावना को और मजबूत करेगी। यह प्रतिमा कर्नाटक से एक गुमनाम भक्त ने भेजी है।

जानकारी के मुताबिक, इस प्रतिमा का वजन लगभग पांच क्विंटल है। इसकी ऊंचाई 10 फीट है, जबकि चौड़ाई 8 फीट है। इसे लाने की पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी के साथ की गई ताकि कोई नुकसान न हो।

जल्द ही किया जाएगा मूर्ति का अनावरण

इस प्रतिमा को मंदिर परिसर के अंगद टीला के पास, संत तुलसीदास के मंदिर के समीप स्थापित किया जाएगा। इसका अनावरण समारोह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा और इसमें संत-महंतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि कला और शिल्पकला के लिहाज से भी खास है क्योंकि इस प्रतिमा का निर्माण दक्षिण भारत की पारंपरिक शिल्पकला से किया गया है।

मूर्ति की चमक ने श्रद्धालुओं को किया आकर्षित

श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधन के लिए यह एक बेहद खास अवसर माना जा रहा है। जैसे ही यह प्रतिमा परिसर में लाई गई, वहां की भीड़ और उत्साह दोनों ही देखने लायक थे। प्रतिमा के सोने, हीरे और रत्नों की चमक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी जानकारी साझा की गई। ट्रस्ट ने बताया कि यह प्रतिमा भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा प्रतीक होगी। श्रद्धालु इसे देखने और दर्शन करने के लिए काफी उत्साहित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस विशेष प्रतिमा के आने से मंदिर परिसर और भी भव्य और आकर्षक नजर आएगा।

Updated on:

23 Dec 2025 09:17 pm

Published on:

23 Dec 2025 08:54 pm

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

