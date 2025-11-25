Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, थोड़ी देर में फहराएंगे रामलला मंदिर में धर्मध्वजा

PM Modi Ayodhya flag Hoisting : प्रधानमंत्री अयोध्या में लैंड हो चुके हैं। वह सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे। यहां से वे रामजन्मभूमि तक डेढ़ किमी का रोड शो कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अयोध्या

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 25, 2025

प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में किया रोड शो, PC- Patrika

अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्मध्वजा फहराएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में लैंड हो चुके हैं। वह सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे। यहां से वे रामजन्मभूमि तक डेढ़ किमी का रोड शो कर रहे हैं।

करीब 7 हजार लोग रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह-जगह महिलाएं स्वागत कर रही हैं। दोपहर साढ़े 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में मोदी ध्वजा फहराएंगे। उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगेगी। इसके साथ ही राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7 हजार लोग मौजूद रहेंगे।

ध्वज पर अंकित है कोविदार वृक्ष

'धर्म ध्वज' के बारे में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह ध्वज कोविदार वृक्ष अंकित है। इस भगवा पताका पर सूर्य और 'ऊँ' अंकित है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा तिकोना समकोण त्रिभुज का ध्वज में अग्नि की ज्वाला और उगते हुए सूर्य का रंग है। चंपत राय ने बताया कि यह त्याग और समर्पण का प्रतीक है।

इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, "हम बहुत उत्साहित हैं कि मंदिर के पूरा होने का दिन आखिरकार आ गया है, एक ऐसा पल जिसका सदियों से इंतजार था। इतने सालों में, हमारी कोशिशें लगातार इस मील के पत्थर की ओर बढ़ रही हैं।"

ये भी पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अयोध्या में सुरक्षा का महाकवच किले में तब्दील, 30 हजार जवान तैनात
अयोध्या
राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा में पुलिसकर्मी फोटो सोर्स X अकाउंट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 11:44 am

Published on:

25 Nov 2025 10:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, थोड़ी देर में फहराएंगे रामलला मंदिर में धर्मध्वजा

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राम मंदिर ध्वजारोहण आज: कोविदार वृक्ष से जुड़ी विरासत लाएगी त्रेता युग की स्मृतियां, पीएम मोदी दबाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बटन

ayodhya ram mandir kovidar flag hoisting history meaning pm modi
अयोध्या

रामलला की धर्मध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1.5KM का रोड शो, देखें राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें

अयोध्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अयोध्या में सुरक्षा का महाकवच किले में तब्दील, 30 हजार जवान तैनात

राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा में पुलिसकर्मी फोटो सोर्स X अकाउंट
अयोध्या

Ram Mandir: अयोध्या में छाया रामभक्ति का अद्भुत नजारा: नाचते-गाते श्रद्धालु, इकबाल अंसारी को भी आमंत्रण

ayodhya ram mandir flag hoisting ceremony pm modi vivah panchami
अयोध्या

अयोध्या में कड़ी सुरक्षा: NSG–ATS तैनात, हेलिकॉप्टर निगरानी; 1000 क्विंटल फूलों से सजा परिसर, कल PM मोदी फहराएंगे धर्मध्वजा

फोटो सोर्स अयोध्या पुलिस ट्विटर अकाउंट
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.