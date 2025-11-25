अयोध्या में रोड शो कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, थोड़ी देर में फहराएंगे रामलला मंदिर में धर्मध्वजा

प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में किया रोड शो, PC- Patrika
अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्मध्वजा फहराएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में लैंड हो चुके हैं। वह सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे। यहां से वे रामजन्मभूमि तक डेढ़ किमी का रोड शो कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह-जगह महिलाएं स्वागत कर रही हैं। दोपहर साढ़े 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में मोदी ध्वजा फहराएंगे। उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगेगी। इसके साथ ही राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7 हजार लोग मौजूद रहेंगे।
'धर्म ध्वज' के बारे में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह ध्वज कोविदार वृक्ष अंकित है। इस भगवा पताका पर सूर्य और 'ऊँ' अंकित है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा तिकोना समकोण त्रिभुज का ध्वज में अग्नि की ज्वाला और उगते हुए सूर्य का रंग है। चंपत राय ने बताया कि यह त्याग और समर्पण का प्रतीक है।
इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, "हम बहुत उत्साहित हैं कि मंदिर के पूरा होने का दिन आखिरकार आ गया है, एक ऐसा पल जिसका सदियों से इंतजार था। इतने सालों में, हमारी कोशिशें लगातार इस मील के पत्थर की ओर बढ़ रही हैं।"
