महिला इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट से बीच सड़क छेड़खानी, मनचलों ने किए अभद्र इशारे…यूट्यूबर ने बताया खौफनाक वाक्या

आपको बता दें कि नीतू बिष्ट के अनुसार, यह घटना चार दिन पहले घटी थी। उनका आरोप है कि जब दिल्ली से अपनी BMW कार से दिल्ली से ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर आ रही थीं तभी डीएनडी फ्लाईओवर से अचानक कुछ कार सवार मनचले उनका पीछा करने लगे। पीड़ित यूट्यूबर के द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें पीछा कर रहे कार सवार उनसे गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बार-बार नीतू बिष्ट के कार को ओवरटेक कर रहे थे। आरोपियों ने छेड़खानी करना बंद नहीं किया तो उन्होंने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उनके पति फौरन मौके पर पहुंच गए।