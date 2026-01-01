महिला इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट से बीच सड़क छेड़खानी, मनचलों ने किए अभद्र इशारे…यूट्यूबर ने बताया खौफनाक वाक्या

influencer Neetu Bisht
influencer Neetu Bisht:दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नीतू बिष्ट से कुछ मनचलों ने बीच सड़क पर छेड़खानी की। यूट्यूबर का आरोप है कि कुछ आरोपियों ने उनका पीछा किया और उनकी गाड़ी में कार से टक्कर मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस दौरान आरोपी नीतू बिष्ट को गंदे-गंदे इशारे भी कर रहे थे। इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है।
आपको बता दें कि नीतू बिष्ट के अनुसार, यह घटना चार दिन पहले घटी थी। उनका आरोप है कि जब दिल्ली से अपनी BMW कार से दिल्ली से ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर आ रही थीं तभी डीएनडी फ्लाईओवर से अचानक कुछ कार सवार मनचले उनका पीछा करने लगे। पीड़ित यूट्यूबर के द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें पीछा कर रहे कार सवार उनसे गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बार-बार नीतू बिष्ट के कार को ओवरटेक कर रहे थे। आरोपियों ने छेड़खानी करना बंद नहीं किया तो उन्होंने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उनके पति फौरन मौके पर पहुंच गए।
यूट्यूबर नीतू बिष्ट के पति ने इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। हालांकि कपल की ओर से युवकों के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बलाया और मामले को वहीं सुलझा दिया। पूरा मामला खत्म होने के बाद लखन ने एक वीडियो साझा कर बताया कि पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर उनसे माफी मंगवाई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें जेल भेजने की तैयारी में थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए ऐसा न करने की अपील की कि युवक छात्र लग रहे हैं और इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है।
नीतू बिष्ट भारत की एक लोकप्रिय यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स और यूट्यूब पर मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स की बड़ी फैन-फॉलोइंग रखती हैं, जहां वह लाइफस्टाइल, फैशन, व्लॉग्स, मज़ेदार और रचनात्मक वीडियो पोस्ट करती हैं। वह अपने पति लखन रावत के साथ भी कंटेंट बनाती हैं और यूट्यूब पर बड़ी पहुंच रखती हैं, जिससे वे ऑनलाइन समुदाय में खूब लोकप्रिय हुई हैं।
