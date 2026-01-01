30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

महिला इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट से बीच सड़क छेड़खानी, मनचलों ने किए अभद्र इशारे…यूट्यूबर ने बताया खौफनाक वाक्या

influencer Neetu Bisht: दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नीतू बिष्ट के साथ बीच सड़क पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Imran Ansari

Jan 30, 2026

Female influencer Neetu Bisht molested on the road in Noida

influencer Neetu Bisht

influencer Neetu Bisht:दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नीतू बिष्ट से कुछ मनचलों ने बीच सड़क पर छेड़खानी की। यूट्यूबर का आरोप है कि कुछ आरोपियों ने उनका पीछा किया और उनकी गाड़ी में कार से टक्कर मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस दौरान आरोपी नीतू बिष्ट को गंदे-गंदे इशारे भी कर रहे थे। इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है।

आपको बता दें कि नीतू बिष्ट के अनुसार, यह घटना चार दिन पहले घटी थी। उनका आरोप है कि जब दिल्ली से अपनी BMW कार से दिल्ली से ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर आ रही थीं तभी डीएनडी फ्लाईओवर से अचानक कुछ कार सवार मनचले उनका पीछा करने लगे। पीड़ित यूट्यूबर के द्वारा जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें पीछा कर रहे कार सवार उनसे गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बार-बार नीतू बिष्ट के कार को ओवरटेक कर रहे थे। आरोपियों ने छेड़खानी करना बंद नहीं किया तो उन्होंने अपने पति को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उनके पति फौरन मौके पर पहुंच गए।

भविष्य को देखते हुए नहीं दर्ज कराई FIR

यूट्यूबर नीतू बिष्ट के पति ने इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। हालांकि कपल की ओर से युवकों के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बलाया और मामले को वहीं सुलझा दिया। पूरा मामला खत्म होने के बाद लखन ने एक वीडियो साझा कर बताया कि पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर उनसे माफी मंगवाई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें जेल भेजने की तैयारी में थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए ऐसा न करने की अपील की कि युवक छात्र लग रहे हैं और इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है।

कौन हैं influencer Neetu Bisht

नीतू बिष्ट भारत की एक लोकप्रिय यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स और यूट्यूब पर मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स की बड़ी फैन-फॉलोइंग रखती हैं, जहां वह लाइफस्टाइल, फैशन, व्लॉग्स, मज़ेदार और रचनात्मक वीडियो पोस्ट करती हैं। वह अपने पति लखन रावत के साथ भी कंटेंट बनाती हैं और यूट्यूब पर बड़ी पहुंच रखती हैं, जिससे वे ऑनलाइन समुदाय में खूब लोकप्रिय हुई हैं।

ये भी पढ़ें

दो बेटियां-तीन बेटों के बाद मौज-मस्ती में हो गई छठी संतान, बहू ने अस्पताल में ही नवजात को बेचा तो पुलिस के पास पहुंची सास
नई दिल्ली
greater noida crime news mother in law filed complaint against son and his wife

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 08:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / महिला इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट से बीच सड़क छेड़खानी, मनचलों ने किए अभद्र इशारे…यूट्यूबर ने बताया खौफनाक वाक्या
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वो आए और पांच हजार दे गए…इंजीनियर मौत मामले के चश्मदीद ने रुपये लेते हुए वायरल वीडियो को बताया फर्जी

Engineer Yuvraj Mehta death case Delivery boy Munendra gives his side on the video of him taking money
ग्रेटर नोएडा

इंजीनियर मौत मामला : 5वें दिन भी SIT की जांच जारी, प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया

ग्रेटर नोएडा

युवराज मेहता मौत मामले में लोटस ग्रीन ग्रुप के मालिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, दफ्तर सील

ग्रेटर नोएडा

साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला : गड्डा खोदकर छोड़ने वाला बिल्डर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा

दिल्ली-एनसीआर समेत इन राज्यों में अगले 7 दिन बारिश की संभावना, एक साथ एक्टिव होंगे तीन पश्चिमी विक्षोभ

Western disturbance active in Himalayan region heavy snowfall rain alert on 20-21-22-23-34-25-26 and 27 January
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.