7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

होली पर जीजा ने साली पर डाला पेंट, चेहरा झुलसा तो थाने पहुंच गई युवती

Greater Noida Holi prank controversy : होली पर एक जीजा ने साली से बेहद ही भद्दा मजाक कर दिया। जीजा की हरकत से गुस्साई साली थाने पहुंच गई।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 07, 2026

AI Generated Symbolic image.

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में होली के दौरान मजाक-मस्ती का एक मामला विवाद में बदल गया। जीजा द्वारा मजाक में साली पर पेंट डालना इतना भारी पड़ गया कि नाराज युवती सीधे थाने पहुंच गई और शिकायत दर्ज करा दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

यह घटना कासना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, म्यू सेक्टर की रहने वाली एक युवती होली खेलने के लिए अपनी मौसी के घर कासना गांव आई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी रंगों के साथ होली मना रहे थे।

इसी दौरान युवती का जीजा भी वहां मौजूद था। माहौल में हंसी-मजाक चल रहा था, तभी उसने शरारत में पास रखा पेंट उठाकर साली पर डाल दिया।

पेंट में केमिकल होने से बिगड़ा मामला

बताया जा रहा है कि जिस पेंट का इस्तेमाल किया गया उसमें थिनर या अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिला हुआ था। पेंट लगने से युवती के चेहरे पर जलन और लालिमा आ गई। इस घटना के बाद माहौल अचानक बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी।

इलाज की मांग पर थाने पहुंची युवती

युवती ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने अपने जीजा से इलाज कराने की बात कही, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने मामले की शिकायत Kasna Police Station में दर्ज कराई।

पुलिस करा रही समझौते की कोशिश

मामले को लेकर कासना कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि युवती की शिकायत मिली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूंकि दोनों एक ही परिवार से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि युवती इलाज कराने की मांग पर अड़ी हुई है। अगर दोनों पक्षों में सहमति बनती है तो समझौते के जरिए मामला खत्म कराया जाएगा, अन्यथा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों ने की कार्रवाई की मांग

युवती के परिजनों का कहना है कि युवक ने जानबूझकर उसके चेहरे पर पेंट डाला, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया। उनका कहना है कि अगर यह पेंट आंख में चला जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। परिजनों ने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने और युवती का इलाज कराने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 08:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / होली पर जीजा ने साली पर डाला पेंट, चेहरा झुलसा तो थाने पहुंच गई युवती

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘पापा, मिसाइल गिरी है…’ सायरन की आवाज और बेटे की चीख नोएडा तक गूंजी…खाड़ी देशों पर हमलों से दहशत में परिवार

Iran-Israel War Noida family terrified by Gulf attacks
ग्रेटर नोएडा

गलगोटिया विश्वविद्यालय में ताला लगाने पहुंचे कार्यकर्ता, 32 हिरासत में…पुलिस से हुई तीखी झड़प

Activists arrive at Galgotias University in Greater Noida to lock it
ग्रेटर नोएडा

5 करोड़ व्यूज का असर: क्या डिजिटल दौर में उभर रहा है सूर्या सोनल सिंह का नया राजनीतिक मॉडल?

सूर्या सोनल सिंह
ग्रेटर नोएडा

अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी से करेंगे चुनावी शंखनाद

akhilesh yadav on bjp said to save democracy necessary to remove this government from power
ग्रेटर नोएडा

होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 200 किलो पनीर नष्ट, तीन नमूने लैब भेजे गए

ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.