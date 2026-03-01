होली पर जीजा ने साली पर डाला पेंट, चेहरा झुलसा तो थाने पहुंच गई युवती

AI Generated Symbolic image.
ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में होली के दौरान मजाक-मस्ती का एक मामला विवाद में बदल गया। जीजा द्वारा मजाक में साली पर पेंट डालना इतना भारी पड़ गया कि नाराज युवती सीधे थाने पहुंच गई और शिकायत दर्ज करा दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
यह घटना कासना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, म्यू सेक्टर की रहने वाली एक युवती होली खेलने के लिए अपनी मौसी के घर कासना गांव आई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी रंगों के साथ होली मना रहे थे।
इसी दौरान युवती का जीजा भी वहां मौजूद था। माहौल में हंसी-मजाक चल रहा था, तभी उसने शरारत में पास रखा पेंट उठाकर साली पर डाल दिया।
बताया जा रहा है कि जिस पेंट का इस्तेमाल किया गया उसमें थिनर या अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिला हुआ था। पेंट लगने से युवती के चेहरे पर जलन और लालिमा आ गई। इस घटना के बाद माहौल अचानक बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी।
युवती ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने अपने जीजा से इलाज कराने की बात कही, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने मामले की शिकायत Kasna Police Station में दर्ज कराई।
मामले को लेकर कासना कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि युवती की शिकायत मिली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूंकि दोनों एक ही परिवार से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि युवती इलाज कराने की मांग पर अड़ी हुई है। अगर दोनों पक्षों में सहमति बनती है तो समझौते के जरिए मामला खत्म कराया जाएगा, अन्यथा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
युवती के परिजनों का कहना है कि युवक ने जानबूझकर उसके चेहरे पर पेंट डाला, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया। उनका कहना है कि अगर यह पेंट आंख में चला जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। परिजनों ने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने और युवती का इलाज कराने की मांग की है।
