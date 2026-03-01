होली पर जीजा ने साली पर डाला पेंट, चेहरा झुलसा तो थाने पहुंच गई युवती

युवती के परिजनों का कहना है कि युवक ने जानबूझकर उसके चेहरे पर पेंट डाला, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया। उनका कहना है कि अगर यह पेंट आंख में चला जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। परिजनों ने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने और युवती का इलाज कराने की मांग की है।