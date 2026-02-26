5 करोड़ व्यूज का असर: क्या डिजिटल दौर में उभर रहा है सूर्या सोनल सिंह का नया राजनीतिक मॉडल?

भाषण के बाद जारी संदेश में उन्होंने “तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति” पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ यह संकेत देती हैं कि लोग सहभागी और संवाद आधारित नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। झारखंड के हुसैनाबाद से उठी यह आवाज़ अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। 5 करोड़ व्यूज़ केवल एक संख्या नहीं, बल्कि यह संकेत है कि डिजिटल युग में राजनीति का स्वरूप बदल रहा है—जहाँ संवाद ही सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है।