VIDEO: वकीलों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर खदेड़ा, बदसलूकी पर भड़के…4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

घटनाक्रम के अनुसार, पुलिस दो दिन पहले एक अपहरण के मामले में वकील के भाई की तलाश करने उनके घर पहुंची थी। आरोप है कि भाई के घर न मिलने पर पुलिसकर्मियों ने आपा खो दिया और अधिवक्ता व उनके परिजनों से बदसलूकी की। इसके बाद वकील को थाने ले जाकर भाई का पता बताने के लिए दबाव बनाया गया और कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। रविवार को जब इस बात की भनक बार एसोसिएशन को लगी, तो वकीलों ने कोतवाली का घेराव किया, जिसके बाद अधिवक्ता को रिहा किया गया। वकीलों का तर्क है कि बिना किसी ठोस आधार के एक पेशेवर अधिवक्ता को हिरासत में लेना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना कानून का खुला उल्लंघन है।