दिल्ली वाले सावधान! अगले 24 घंटे नहीं आएगा पानी, इन 12 मोहल्लों के लोग अभी भर लें बाल्टी

Delhi Water Crisis: दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के तीन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के लिए पानी की आपात कटौती की घोषणा की है। हैदरपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन में जरूरी मरम्मत कार्य के चलते 17 मार्च सुबह 10 बजे से लेकर 18 मार्च सुबह 10 बजे तक पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। इस शटडाउन का सबसे ज्यादा असर रोहिणी, रिठाला और बादली विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले दर्जनभर मोहल्लों पर पड़ेगा। जल बोर्ड ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे कल सुबह होने वाली इस कटौती से पहले ही पर्याप्त पानी जमा कर लें और इसका इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि आपूर्ति बहाल होने में पूरे 24 घंटे का समय लगेगा।