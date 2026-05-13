‘मैं कवि नहीं जो चाटुकारिता करूं’, अवध ओझा ने किसे बनाया निशाना? राज्यसभा सीट को लेकर जताई इच्छा

गौरतलब है कि 2025 के दिल्ली चुनावों में अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह जीत हासिल करने में नाकाम रहे। बता दें की पहली बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने राजनीति से सन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जो सबको चौंका दिया था। अब राज्यसभा की इच्छा जताकर ओझा ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह सदन में पहुंचकर अपनी बात रखने के इच्छुक हैं, बशर्ते उन्हें उनकी शर्तों और सम्मान के साथ वहां भेजा जाए।