‘ देश में एक क्रांति होने जा रही है… भयंकर मारकाट होगी’, मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने की भविष्यवाणी

Avadh Ojha: अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर कोचिंग शिक्षक और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता अवध ओझा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। राजनीति से संन्यास लेने के कुछ ही महीनों बाद ओझा ने देश के भविष्य को लेकर एक सनसनीखेज 'भविष्यवाणी' की है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में भारत में 'भयंकर मारकाट और क्रांति' की स्थिति पैदा हो सकती है।