250 गोलियां, हर पल सिर पर बंदूक… ईरान में बंधक इंजीनियर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

Iran hostage Indian engineer: मौत के साये में 109 दिन बीते और हर पल सिर पर बंदूकें तनी रहती थी। गाजियाबाद में साहिबाबाद के भोपुरा स्थित डीएलएफ कॉलोनी निवासी केतन मेहता के लिए पिछला कुछ समय किसी भयावह सपने जैसा रहा। दरअसल, मर्चेंट नेवी में 'एमटी वेलिएंट रोर' जहाज पर थर्ड इंजीनियर के पद पर तैनात केतन सोमवार को सुरक्षित अपने घर लौटे। मंगलवार को उन्होंने मीडिया के सामने ईरान की जेल और युद्ध के बीच बिताए उन खौफनाक दिनों की दास्तां बयां की।