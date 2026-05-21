सोना चुरा कर बैंक में रखती थी ‘सोनिया’, लोन लेती थी, एक साल में ही ढाई करोड़ के माल पर हाथ किया साफ

Maid Gold Theft Delhi: दिल्ली पुलिस ने चोरी के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है, जिसने जांच अधिकारियों को हैरान कर दिया है। पुलिस के अनुसार, महिला घरेलू सहायिका (मेड) बनकर अमीर घरों में काम करती थी और मौका मिलते ही जेवरात चोरी कर फरार हो जाती थी। 2008 से अप्रैल 2026 तक, महिला पर करीब 6 बड़ी चोरियों का मामला दर्ज है। अप्रैल 2025 में उसने शालिमार बाग और मौर्य एन्क्लेव के घरों से करीब 2.60 करोड़ रुपये के जेवरात उड़ाए थे।