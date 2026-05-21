‘मैंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी’, पुरानी आपत्तिजनक पोस्ट पर विवाद को लेकर सायोनी घोष का बयान

उन्होंने कहा कि साल 2015 में वह सिर्फ 22 साल की थीं और उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' उनके लिए नया था। सायोनी घोष ने साफ किया कि न तो उन्होंने वह कार्टून बनाया था और न ही उसे पोस्ट किया था। सायोनी घोष ने कहा कि अगर किसी की जांच होनी चाहिए तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए, जिसने वह कार्टून बनाया। जब 2021 में यह मामला मेरे संज्ञान में आया, तब मैंने तुरंत वह पोस्ट हटवा दिया था और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी।