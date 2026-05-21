Cabinet Meeting: पांच देशों की यात्रा के बाद PM नरेंद्र मोदी करेंगे बड़ी बैठक, कैबिनेट विस्तार और अहम फैसलों पर नजर

दरअसल, यह बैठक इस साल की पहली पूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही हाल ही में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा और आगे की प्राथमिकताओं पर भी मंथन होगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि इनका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके।